YEO Teknoloji, yüzde 51 oranında hissedarı olduğu iştiraki Defic Globe üzerinden Romanya’da enerji atağını sürdürüyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; uluslararası finansman süreçlerinin tamamlanmasının ardından, 30 Ocak 2026 tarihinde toplam 111.232.418 USD bedelli EPC (Mühendislik, Tedarik ve Kurulum) sözleşmesi imzalandı.

ANAHTAR TESLİM DEV PROJE

İmzalanan sözleşme kapsamında YEO Teknoloji; Romanya'da geliştirilen iki adet güneş enerjisi santralinin tüm mühendislik işlerini, ürün tedarikini ve kurulumunu üstlenecek. Proje sadece panellerle sınırlı kalmayıp, yüksek gerilim trafo merkezleri ve enerji nakil hatlarının inşasını da kapsayan tam kapsamlı bir anahtar teslim süreci olarak yürütülecek.

KÜRESEL ORTAKLIK YAPISI

Projenin yürütüldüğü iştiraklerde Defic Globe %35 oranında paya sahipken, kalan %65’lik pay Avrupa merkezli bir enerji grubuna ait. Bu iş birliği, YEO Teknoloji'nin Avrupa pazarındaki stratejik konumunu güçlendirirken, şirketin güçlü mühendislik kabiliyetlerini uluslararası arenaya taşımaya devam ediyor.

HEDEF: 2030’DA 1 GW KURULU GÜÇ

YEO Teknoloji, bu hamleyle birlikte 2030 yılı için koyduğu 1 GW kurulu güç hedefine bir adım daha yaklaştı. Şirket, hem yatırımcı hem de taahhüt (EPC) yapan firma kimliğini birleştirerek, farklı coğrafyalarda sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme stratejisi izlemeye devam edeceğini vurguladı.

HİSSELER NE DURUMDA?

Dev anlaşmasıyla dikkatleri üzerine çeken şirketin (YEOTK) hisseleri güne pozitif başladı. Hisseler haftanın ilk işlem gününde senas açılışı ile birlikte güne yüzde 1,02'lik yükselişle başladı.

Hisseler yazım sırasında 43,94 TL'den işlem gördü.

