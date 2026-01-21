Mardin’in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşan bir grubun sınır hattında bulunan Türk bayrağını indirmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşanan provokasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 14 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

"14 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞ DURUMDA"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Dünkü olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız başta olmak üzere Mardin gerekli adli soruşturmaları başlattılar 390 kişi hakkını işlem yapıldı 35 hakkına tutuklama kararı verildi 50 kişi hakkında yakalamaya yönelik kararlar alındı

Burada Suriye hükümeti ile hükümet güçleri ile SDK YPG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaların bahane ederek ülkemizin değişik yerlerinden gösterilen provokasyonlarla ilgili gerekli adli duruşmalar yapılıyor yapılmaya devam ediyor özellikle bayrak indirimi olayına ilgili olarak 14 kişi gözaltına alınmış durumda

Gözaltı süreçleri de devam ediyor."