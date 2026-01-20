Bölgedeki sıcak hareketlilik devam ederken, dijital mecralarda yayılan manipülatif içerikler devletin yakın takibine alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, devletin tüm kurumlarının süreci titizlikle izlediğini belirtti.

"HUZURU BOZACAK GİRİŞİMLERE ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bilgi kirliliği yaratarak kaos çıkarmayı hedefleyenlere karşı net mesajlar verdi. Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır."

ERİŞİM ENGELİ VE TEKNİK TEDBİRLER MASADA

Suç teşkil eden içeriklerin sadece soruşturma ile sınırlı kalmayacağını belirten Bakan Tunç, teknik yaptırımların da devreye gireceğini işaret etti.

Açıklamada, suç unsuru taşıyan paylaşımlar için erişim engeli başta olmak üzere gerekli tüm yargısal ve teknik tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.

Bakanlık, toplumun huzurunu bozacak ve kaosa neden olacak girişimlere karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edileceğinin altını çizdi.