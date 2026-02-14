Kocaeli’de geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarında etkili olan fırtına ve sağanak, balıkçılığı da etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle tekneler limanlara demirlemek zorunda kalınca, tezgahlardaki balık miktarı azaldı.

Tezgahlarda hamsinin kilogramı 300-400 lira arasında değişirken; istavrit 200, sardalya 200-250, mezgit, levrek ve çupra ise 300-350 liradan satılıyor.

Balıkçı esnafı Özcan Sevimli, balığın az gelmesine rağmen fiyatların vatandaşın alabileceği seviyelerde olduğunu söyledi. Kötü hava nedeniyle avlanmanın zorlaştığını belirten Sevimli, rüzgarlı ve fırtınalı günlerde teknelerin denize açılamadığını ifade etti. Hava şartlarının balık arzını doğrudan etkilediğini dile getiren Sevimli, denize çıkan tekne sayısının azalmasının fiyatlara yansıdığını ancak buna rağmen tezgahlarda aşırı bir pahalılık olmadığını kaydetti.

"HAVA ESTİĞİ ZAMAN KAYIKLAR ÇIKAMIYOR"

Özcan Sevimli, bu sezon hamsinin her zamanki gibi kaliteli ve yağlı geldiğini ancak miktar olarak az olduğunu söyledi.

Sevimli, vatandaşların bazen fırtına ile balık fiyatları arasındaki ilişkiyi sorguladığını da belirterek, "İnsanlar bazen ’Fırtınanın balıkla ne alakası var?’ diyor ama çok alakası var. Hava estiği zaman kayıklar çıkamıyor, süreç zorlaşıyor. Kayık az çıkınca balık ister istemez değere biniyor. Normal şartlarda hamsinin kasasını 2 bin liraya alıyoruz. Hava estiğinde bu rakam 5-6 bin liraya kadar çıkıyor. Biz de isteriz balık ucuz olsun, halk gelsin balık yesin ama bu BIZIM elimizde olan bir durum değil. Denize çıkanların da işleri zor, onlar da kötü bir süreçten geçiyor" diye konuştu.

"200 LİRAYA BUGÜN NE ALIP DA KARNINI DOYURABİLİRSİNİZ"

Fiyatların sanıldığı kadar yüksek olmadığını vurgulayan Sevimli, "İstavritin kilosu 200 lira, hamsi 350 lira, mezgit 300-350 lira arasında değişiyor. Levrek ve çipura da genelde 300-350 lira civarında. 400 liraları çok görmüyoruz. 200 liraya bugün ne alıp da karnınızı doyurabilirsiniz?" şeklinde konuştu.

Ayrıca Sevimli, tezgahlardaki balık çeşitliliğine de değinerek, "Uskumrunun omegası yüksektir. Biz kılçığını ayıklayıp yaprak açıyoruz, çok güzel oluyor. Turna mezgiti de bu ara bol, gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Levrek, çipura, istavrit ve mezgit 12 ay boyunca lezzetli balıklardır. Şu an hamsi de çok güzel geliyor ama az olduğu için fiyat farkı oluşuyor. Biz isteriz 100-150 liraya satalım ama bu bizim elimizde değil. Yine de balık hala uygun ve vatandaş gönül rahatlığıyla tüketebilir" ifadelerini kullandı.