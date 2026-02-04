Bank of America’nın iştirakleri (Merrill Lynch International, BofA Securities Europe SA ve Bank of America National Association) üzerinden yürütülen operasyonda hem alım hem de satış yönlü yoğun bir trafik izlendi:

• İşlem Fiyat Aralığı: Pay başına 2,55 TL ile 2,60 TL arasında gerçekleştirildi.

• Alım Tutarı: 260.466.230 nominal tutarlı alış yapıldı.

• Satım Tutarı: 334.049.690 nominal tutarlı satış yapıldı.

• Net Durum: İşlemler sonucunda toplamda 73.583.460 adet net pay satışı gerçekleşmiş oldu.

ORTAKLIK YAPISINDAKİ DEĞİŞİM

Gerçekleştirilen bu satış hamlesiyle birlikte, Bank of America’nın SASA sermayesindeki dolaylı payları ve oy hakları oranında stratejik bir değişim yaşandı.

İşlemler öncesinde banka, SASA sermayesinde yüzde 5,139 oranında paya sahipti. Satış sonrası bu oran yüzde 4,971 seviyesine geriledi. Bankanın elinde kalan dolaylı payların nominal tutarı 2.178.292.438 TL olarak kaydedildi.

HİSSELER NE DURUMDA?

SASA hisseleri haftanın dördüncü işlem gününe pozitif başlangıç yaptı. SASA hisseleri yazım sırasında yüzde 0,78'lik yükseliş ile 2,58 TL'den işlem gördü.

