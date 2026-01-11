2026 yılı itibarıyla Borsa İstanbul’da hisse senedi işlemi yapan yatırımcıların ödediği komisyon, işlem, takas–saklama ve hesap bakım ücretleri netleşti. Aracı kurum ve bankaların tarifeleri karşılaştırıldığında, aynı 100.000 TL’lik işlemde ödenen tutarların kurumdan kuruma ciddi şekilde değiştiği görülüyor.

Aşağıda 2026 tarifelerine göre, 100.000 TL’lik alım-satım işlemi baz alınarak kurumların yatırımcıdan aldığı ücretler yer alıyor:

2026 Aracı Kurum Ücret Karşılaştırması

KuveytTürk

Komisyon: Binde 2

100.000 TL işlem ücreti: 400 TL

Takas & saklama: Yok

Hesap bakım: 0 TL

Komisyon: Binde 2

100.000 TL işlem ücreti: 400 TL

Takas & saklama: Var

Hesap bakım: 275 TL

Garanti Yatırım

Komisyon: Binde 1,9

100.000 TL işlem ücreti: 398 TL

Takas & saklama: Var

Hesap bakım: 500 TL

Deniz Yatırım

Komisyon: Binde 5

100.000 TL işlem ücreti: 1.000 TL

Takas & saklama: Var

Hesap bakım: 200 TL

Ziraat Yatırım

Komisyon: Binde 2

100.000 TL işlem ücreti: 400 TL

Takas & saklama: Var

Hesap bakım: 0 TL

Yapı Kredi Yatırım

Komisyon: Binde 1,9

100.000 TL işlem ücreti: 398 TL

Takas & saklama: Var

Hesap bakım: 1.180 TL

Vakıf Yatırım

Komisyon: Binde 2

100.000 TL işlem ücreti: 400 TL

Takas & saklama: Var

Hesap bakım: 0 TL

QNB Yatırım

Komisyon: Binde 5

100.000 TL işlem ücreti: 1.000 TL

Takas & saklama: Var

Hesap bakım: 150 TL

İş Yatırım

Komisyon: Binde 2

100.000 TL işlem ücreti: 400 TL

Takas & saklama: Var

Hesap bakım: 0 TL

TEB Yatırım

Komisyon: Binde 2

100.000 TL işlem ücreti: 400 TL

Takas & saklama: Var

Hesap bakım: 450 TL

Halk Yatırım

Komisyon: Binde 3

100.000 TL işlem ücreti: 600 TL

Takas & saklama: Var

Hesap bakım: 390 TL

Aynı İşlem, Çok Farklı Maliyet

2026 tarifelerine göre;

Bankalar arasında en yaygın seviye: 398 – 400 TL

En yüksek işlem ücreti: Deniz Yatırım ve QNB Yatırım (1.000 TL)

En yüksek hesap bakım bedeli: Yapı Kredi Yatırım (1.180 TL)

Bu tablo, özellikle aktif yatırımcılar için komisyon oranlarının; uzun vadeli yatırımcılar için ise hesap bakım ücretlerinin, toplam getiriyi doğrudan etkileyen kritik kalemler olduğunu gösteriyor.