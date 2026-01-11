2026 yılı itibarıyla bankalar ve aracı kurumların Borsa İstanbul’da uyguladığı komisyon, işlem ve hesap bakım ücretleri netleşti. 100.000 TL’lik alım-satım baz alındığında bazı kurumlar sıfır komisyon sunarken, bazı bankalarda tek işlem maliyeti 1.000 TL’ye, yıllık hesap bakım ücreti ise 1.180 TL’ye kadar çıkıyor.
2026 yılı itibarıyla Borsa İstanbul’da hisse senedi işlemi yapan yatırımcıların ödediği komisyon, işlem, takas–saklama ve hesap bakım ücretleri netleşti. Aracı kurum ve bankaların tarifeleri karşılaştırıldığında, aynı 100.000 TL’lik işlemde ödenen tutarların kurumdan kuruma ciddi şekilde değiştiği görülüyor.
Aşağıda 2026 tarifelerine göre, 100.000 TL’lik alım-satım işlemi baz alınarak kurumların yatırımcıdan aldığı ücretler yer alıyor:
2026 Aracı Kurum Ücret Karşılaştırması
KuveytTürk
Komisyon: Binde 2
100.000 TL işlem ücreti: 400 TL
Takas & saklama: Yok
Hesap bakım: 0 TL
Akbank
Komisyon: Binde 2
100.000 TL işlem ücreti: 400 TL
Takas & saklama: Var
Hesap bakım: 275 TL
Garanti Yatırım
Komisyon: Binde 1,9
100.000 TL işlem ücreti: 398 TL
Takas & saklama: Var
Hesap bakım: 500 TL
Deniz Yatırım
Komisyon: Binde 5
100.000 TL işlem ücreti: 1.000 TL
Takas & saklama: Var
Hesap bakım: 200 TL
Ziraat Yatırım
Komisyon: Binde 2
100.000 TL işlem ücreti: 400 TL
Takas & saklama: Var
Hesap bakım: 0 TL
Yapı Kredi Yatırım
Komisyon: Binde 1,9
100.000 TL işlem ücreti: 398 TL
Takas & saklama: Var
Hesap bakım: 1.180 TL
Vakıf Yatırım
Komisyon: Binde 2
100.000 TL işlem ücreti: 400 TL
Takas & saklama: Var
Hesap bakım: 0 TL
QNB Yatırım
Komisyon: Binde 5
100.000 TL işlem ücreti: 1.000 TL
Takas & saklama: Var
Hesap bakım: 150 TL
İş Yatırım
Komisyon: Binde 2
100.000 TL işlem ücreti: 400 TL
Takas & saklama: Var
Hesap bakım: 0 TL
TEB Yatırım
Komisyon: Binde 2
100.000 TL işlem ücreti: 400 TL
Takas & saklama: Var
Hesap bakım: 450 TL
Halk Yatırım
Komisyon: Binde 3
100.000 TL işlem ücreti: 600 TL
Takas & saklama: Var
Hesap bakım: 390 TL
Aynı İşlem, Çok Farklı Maliyet
2026 tarifelerine göre;
Bankalar arasında en yaygın seviye: 398 – 400 TL
En yüksek işlem ücreti: Deniz Yatırım ve QNB Yatırım (1.000 TL)
En yüksek hesap bakım bedeli: Yapı Kredi Yatırım (1.180 TL)
Bu tablo, özellikle aktif yatırımcılar için komisyon oranlarının; uzun vadeli yatırımcılar için ise hesap bakım ücretlerinin, toplam getiriyi doğrudan etkileyen kritik kalemler olduğunu gösteriyor.