Kamu bankaları, nakit promosyon tutarlarını maaş aralıklarına göre belirlemeye devam ediyor. Ancak bir devlet bankası, sunduğu yan avantajlarla toplam faydayı zirveye taşıdı:

Nakit Promosyon: Maaş tutarına göre 12.000 TL’ye kadar nakit ödeme.

Ek Avantajlar: Kredi kartı harcamalarına indirim ve fatura talimatına puan desteği.

Kredi İmkanı: 30 bin TL’ye kadar faizsiz, 12 ay vadeli kredi fırsatı.

Toplam Avantaj: Tüm şartlar sağlandığında emekliye sunulan toplam fayda 60.000 TL’yi bulabiliyor.

ÖZEL BANKALARDA REKABET KIZIŞIYOR

Özel bankalarda ise rekabet 25.000 TL ile 31.000 TL bandına sıkışmış durumda. Ancak uzmanlar, mevcut rakamların henüz "tavan" yapmadığı görüşünde.

PROMOSYONLAR DAHA DA YÜKSELECEK Mİ?

Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’ın değerlendirmelerine göre, önümüzdeki günlerde rakamlar daha da yukarı taşınabilir:

Maaş zamları baz alındığında, promosyon rakamlarına en az yüzde 15 oranında bir artış gelmesi bekleniyor.

Mevcut 30.000 TL’lik ortalama promosyonun, yapılacak güncellemelerle 34.500 TL seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.

Uzmanlar, asıl büyük değişikliğin SGK ile 21 banka arasındaki temel sözleşmenin yenilenmesiyle olacağını belirtiyor. Bu durumda "şartsız" ödenen nakit tutarların artması bekleniyor.

EMEKLİLER İÇİN STRATEJİK İPUÇLARI

Beklemeli mi? Eğer acil nakit ihtiyacınız varsa güncel kampanyalar (özellikle faizsiz kredi içerenler) oldukça avantajlı. Ancak Şubat ayı itibarıyla rekabetin daha da kızışabileceği unutulmamalı.

Mevcut bankanızdan promosyon almış olsanız dahi, farkını iade ederek daha yüksek teklif veren bir bankaya geçiş yapma hakkınız saklı.

Bankanın sunduğu ücretsiz EFT/havale, düşük faizli kredi veya market indirimleri gibi yan haklar, toplam kazancınızı nakit promosyondan daha fazla artırabilir.

Kaynak: Milliyet