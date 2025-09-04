Grafiklerde düşüş kanalının alt bandında kendine sağlam bir zemin bulan BESLR, bu hareketiyle yatırımcılarına yeniden güven vermeye başladı.

Teknik göstergeler, bu dönüşü destekler nitelikte. Özellikle RSI göstergesinin ürettiği alım sinyali, hissenin kısa vadede daha yukarı seviyeleri hedefleyebileceğini işaret ediyor.

14 liranın üzerinde tutunan BESLR için 15 lira ilk direnç olarak öne çıkarken, yukarıda 16,21 ve 16,88 seviyeleri yeni hedefler olarak dikkat çekiyor. 17,45 seviyesi ise orta vadede kritik bir eşik konumunda bulunuyor.

BOFA POZİTİF TARAFTA KALDI

Bu teknik görünümü kuvvetlendiren en önemli unsur, kurum dağılımları.

Yabancı kurumların özellikle alım tarafında öne çıkması dikkat çekiyor.

Bank of America, yaklaşık 16 milyon lotluk alımına karşılık 15 milyon lot civarında satış yaparak net bir milyon lotun üzerinde pozitif tarafta kaldı.

Ortalama maliyetinin 14,69 lira olması, mevcut fiyat seviyelerinin yabancılar açısından cazip görüldüğünü ortaya koyuyor.

İş Yatırım da 739 bin lotluk net alımla BESLR’deki dönüş hareketini destekleyen diğer önemli oyuncu oldu.

SATIŞ TARAFINDA YERLİ KURUMLAR ÖNE ÇIKTI

Satış tarafında yerli kurumların ağırlığı dikkat çekerken, yabancıların alım pozisyonlarını güçlendirmesi fiyat hareketini yukarıya taşıyan temel faktör olarak öne çıkıyor.

Özellikle son günlerde Bank of America ve İş Yatırım gibi güçlü kurumların pozisyonlanması, BESLR’deki yükseliş potansiyelini teyit eden en somut göstergelerden biri oldu.

Piyasa katılımcıları, BESLR’nin 13,90 lira seviyesinden başlayan bu hareketini kısa vadede 15 lira üzerine taşımasını bekliyor.

15 lira üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 16 ve 17 lira bandının yeniden gündeme gelmesi sürpriz olmayacak.

Hissenin kurumsal alımlarla desteklenen bu yönelişi, yatırımcıların ilgisini artırmış durumda.

BESLR’nin dipten gelen dönüşü hem teknik verilerle hem de yabancı kurumların güçlü alımlarıyla destekleniyor. Yatırımcıların artık odaklandığı nokta, 16 lira üzerindeki hareketlerin hızlanıp hızlanmayacağı.

Şirketin işlem hacmi ve takas dağılımı dikkate alındığında, önümüzdeki günlerde yukarı yönlü seyrin devam etme ihtimali oldukça kuvvetli görünüyor.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.