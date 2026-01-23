Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), 2026 yılı ocak ayına ilişkin hanehalkı enflasyon beklentileri raporunu yayımladı. Rapora göre, hane halklarının bir yıl sonrasına yönelik enflasyon beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla 3,4 puan artarak yüzde 55,3'e yükseldi.

Önümüzdeki bir yıl içinde enflasyon oranının mevcut seviyenin altında kalacağını düşünenlerin oranı ise 2 puan azalarak yüzde 31,3 oldu. Beklentilerin dağılımına bakıldığında, katılımcıların en büyük bölümünün (yüzde 31,3) enflasyonun yüzde 21-40 aralığında gerçekleşeceğini öngördüğü görüldü.

Merkez Bankası açıkladı! Piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu

KADINLARIN ENFLASYON BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK

2026 yılı ocak verilerine göre, enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla erkeklerde 5,7 puan artarken, kadınlarda değişim göstermedi. Bu dönemde ortalama enflasyon beklentisi erkeklerde yüzde 55, kadınlarda ise yüzde 55,8 olarak hesaplandı.

Bank of America'dan dikkat çeken Türkiye analizi

EN DÜŞÜK ENFLASYON BEKLENTİSİ 35-44 YAŞ GRUBUNDA

Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde, bir önceki aya kıyasla enflasyon beklentisinin yalnızca 55-64 yaş grubunda 2,7 puan gerilediği, diğer tüm yaş gruplarında ise artış kaydedildiği görüldü. Güncel verilere göre ortalama enflasyon beklentisi; 18-24 yaş grubunda yüzde 52,6, 25-34 yaş grubunda yüzde 56,3, 35-44 yaş grubunda yüzde 51,5, 45-54 yaş grubunda yüzde 53,7, 55-64 yaş grubunda yüzde 56,6, 65 yaş ve üzeri grupta ise yüzde 61,4 oldu.

MAAŞLI DEVLET ÇALIŞANLARINDA BEKLENTİ GERİLEDİ

İş durumuna göre bakıldığında, bir önceki aya kıyasla ortalama enflasyon beklentisinin yalnızca maaşlı devlet çalışanlarında azaldığı, diğer gruplarda ise yükseldiği belirlendi. Ocak 2026 itibarıyla ortalama enflasyon beklentisi; emekli/çalışmıyor grubunda yüzde 57, günlük/yevmiyeli çalışanlarda yüzde 64,6, kendi hesabına çalışan veya işverenlerde yüzde 51,6, maaşlı devlet çalışanlarında yüzde 42,7, işsiz ama iş aramayanlarda yüzde 55,9, öğrencilerde yüzde 51,7, ücretli özel sektör çalışanlarında yüzde 51,5 ve işsiz ve iş arayanlarda yüzde 64,4 olarak gerçekleşti.