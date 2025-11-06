BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), 12 Eylül 2025 tarihinde başlattığı pay geri alım programı kapsamında hisse alımlarına devam ediyor. Şirket, 5 Kasım 2025 tarihinde 150.000 adet hisseyi ortalama 528,83 TL fiyattan geri aldı. Böylece BİM’in toplam geri aldığı hisse adedi 6.761.222’ye ulaşırken, bu miktar şirket sermayesinin yüzde 1,1269’una denk geldi.

ALIM TUTARI 1,1 MİLYAR TL’YE KADAR ÇIKABİLECEK

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, 12 Eylül 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan programın azami geri alım tutarı 1 milyar 100 milyon TL, toplam geri alınabilecek nominal pay miktarı ise 2 milyon TL olarak belirlendi.

BIMAS HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Geri alım işlemlerinin amacı, "pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması" olarak açıklandı.

SON DÖNEMDE YAPILAN İŞLEMLER

BİM, eylül ayından itibaren farklı tarihlerde yaptığı geri alımlarda pay başına 519 TL ile 542,8 TL arasında değişen fiyatlardan alımlar gerçekleştirdi.