9-13 Mart haftasında Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,35 oranında değer kazanarak yatırımcısını sevindirdi. Haftaya 12.602,72 puandan başlayan endeks, kapanışını 13.092,93 puandan gerçekleştirdi. Hafta genelinde en düşük 12.433,04 seviyesini gören borsa, en yüksek 13.441,36 puanı test ederek rekor arayışını sürdürdü.

SANAYİ VE HOLDİNG COŞTU, BANKALAR DÜŞTÜ

Sektörel bazda bakıldığında, yatırımcıların sanayi ve holding kağıtlarına yöneldiği görüldü:

Sanayi Endeksi: Yüzde 2,65 yükseliş

Holding Endeksi: Yüzde 2,59 yükseliş

Bankacılık Endeksi: Yüzde 1,67 değer kaybı

HAFTANIN "EN"LERİ: YEOTK ZİRVEDE, GRSEL KAYIPTA

Haftalık bazda hisse bazlı hareketlerde teknoloji ve enerji sektörü öne çıktı:

En Çok Kazandıranlar: Haftanın şampiyonu yüzde 27,14 primle Yeo Teknoloji (YEOTK) oldu. Onu yüzde 20,14 ile Dap Gayrimenkul (DAPGM) ve yüzde 16,23 ile Enerjisa (ENJSA) izledi.

En Çok Kaybettirenler: En sert düşüşü yüzde 10,72 ile Gürsel Turizm (GRSEL) yaşadı. Efor Yatırım (EFOR) yüzde 9,11 ve Şok Marketler (SOKM) yüzde 8,28 kayıpla haftayı tamamladı.

ASELSAN RAKİPSİZ: 1,4 TRİLYON TL’LİK DEV

Piyasa değeri sıralamasında savunma sanayi devi Aselsan (ASELS), 1 trilyon 469 milyar TL ile liderliğini açık ara sürdürdü. İkinci sırada 582 milyar TL ile Destek Finans Faktoring (DSTKF), üçüncü sırada ise 561,9 milyar TL ile Enka İnşaat (ENKA) yer aldı.

HACİM ŞAMPİYONLARI: TÜPRAŞ VE THY YARIŞTI

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisselerde enerji ve havacılık sektörleri başı çekti:

Tüpraş (TUPRS): 67,4 milyar TL

Türk Hava Yolları (THYAO): 63,8 milyar TL

Akbank (AKBNK): 46,9 milyar TL

