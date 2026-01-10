Resmî Gazete’nin 10 Ocak 2026 tarihli sayısında yayımlanan düzenleme ile “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe giren yönetmelik, özellikle konaklama tesisleri başta olmak üzere itfaiye raporu zorunluluğu bulunan tüm işletmeleri yakından ilgilendiriyor.

Yeni düzenlemeyle yönetmeliğe eklenen geçici madde kapsamında, yangın güvenliği açısından eksikleri bulunan ve bu nedenle daha önce süre verilmiş işletmeler için net bir kapanma takvimi oluşturuldu.

Son tarih verildi: 31 Mayıs 2026

Düzenlemeye göre, yetkili idareler tarafından yapılacak denetimler sonucunda Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e uygun itfaiye raporunu ibraz edemeyen işletmeler, 31 Mayıs 2026’ya kadar derhal faaliyetten men edilecek.

Bu süre, sadece yangınla ilgili eksikliklerin giderilmesi, tadilat ve düzenlemelerin yapılması amacıyla kullanılabilecek. Bu süreçte işletmelerin ticari faaliyet yürütmesine izin verilmeyecek.

Ruhsat iptali ve kapatma geliyor

Belirlenen sürenin sonunda da itfaiye raporu alamayan işletmeler için ruhsat iptali ve kapatma işlemi uygulanacak. Böylece eksiklerini tamamlamayan iş yerleri yasal olarak faaliyet gösteremeyecek.

Yeni yönetmelik, özellikle otel, pansiyon, apart otel, öğrenci yurdu, tatil köyü ve toplu kullanım alanları için daha sıkı bir denetim döneminin başladığını gösteriyor.

Bugün yürürlüğe girdi

Düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, uygulama süreci Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülecek.