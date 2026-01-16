Borsa İstanbul, 16 Ocak 2026 Cuma gününde iki farklı tabloya sahne oluyor. Bir yanda rekor tazeleyen endeks, diğer yanda sert satış baskısı altında kalarak yüzde 10 değer kaybeden hisseler yatırımcıların merceğinde.

ENDEKSTE REKOR SERİSİ SÜRÜYOR

BIST 100 endeksi, TSI 14:50 itibarıyla yükseliş ivmesini koruyarak 12.616 puana ulaştı ve tarihi rekorunu bir kez daha tazeledi. Haftalık bazda güçlü bir prim sergileyen borsada genel risk iştahı yüksek seyretse de, sektörel bazda ayrışmalar yaşanıyor.

GÜNÜN "TABAN" OLAN HİSSELERİ

Endeksteki yükselişe rağmen, TSI 15:41 itibarıyla satış baskısına dayanamayarak taban olan hisseler şu şekilde sıralandı:

OTKAR (Otokar Otomotiv): Yüzde 10,00 düşüşle 477,00 TL.

DCTTR (DCT Trading Dış Ticaret): Yüzde 10,00 düşüşle 7,92 TL.

ATEKS (Akın Tekstil A.Ş.): Yüzde 10,00 düşüşle 95,40 TL.

SARKY (Sarkuysan): Yüzde 9,99 düşüşle 31,90 TL.

SMRVA (Sümer Varlık Yönetimi): Yüzde 9,96 düşüşle 67,80 TL.

MTRYO (METRO Yatırım Ortaklığı): Yüzde 9,95 düşüşle 11,04 TL.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.