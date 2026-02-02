Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş., haftanın ilk işlem gününde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ihracat operasyonlarına dair önemli veriler paylaştı. Dünya genelinde 31 ülkede tüketicilerle buluşan şirket, 2025 yılında yaklaşık 30 milyon ABD doları ihracat hacmine ulaştığını duyurdu.

TAZE PEYNİR İHRACATININ DÖRTTE BİRİ PINAR’DAN

Açıklanan verilere göre Pınar Süt, markalı süt ürünleri ihracatından %12 pay alırken, özellikle taze peynir kategorisindeki hakimiyetiyle dikkat çekti. Şirket, Türkiye’den yapılan toplam taze peynir ihracatının ciro bazında %24’ünü tek başına gerçekleştirerek sektördeki liderliğini pekiştirdi.

SURİYE VE RUSYA’DA PROTEİN SÜT HAMLESİ

Yeni pazar açılımları kapsamında stratejik adımlar atan Pınar Süt, geçtiğimiz yıl Suriye pazarına giriş yaparak ilk ihracatını gerçekleştirdiğini bildirdi. Ayrıca, inovatif ürün grubunda yer alan "Protein Süt" kategorisini odağına alan şirket; Rusya başta olmak üzere pek çok ülkeye bu ürün grubunda sevkiyat başlattı.

BORSADA HAREKETLİ DAKİKALAR: HİSSE İKİNCİ KEZ TAVAN OLDU

KAP’a düşen pozitif haber akışı, Borsa İstanbul’da PNSUT hisselerine olan talebi zirveye taşıdı:

Sabah Saatleri: Hisseler haftaya %9,95 yükselişle "tavan" fiyatından başladı.

Saat 10:15: Gelen kâr satışlarıyla tavan bozulurken, hisseler %7,56 artışla 13,95 TL seviyelerine çekildi.

Saat 10:19: Alımların tekrar güçlenmesiyle hisseler yeniden tavan oldu ve %9,95 yükselişle 14,25 TL seviyesine ulaştı.

