Borsa İstanbul’da 2026 yılı bedelsiz sermaye artırımı takvimi netleşmeye başladı. Sermaye artırımı kararı alarak SPK onayı bekleyen şirketler, yüksek bedelsiz oranlarıyla yatırımcıların radarına girdi. Açıklanan oranlara göre bazı hisselerde 1.000 lotun 10.000 hatta 40.000 lota çıkması mümkün görünüyor.

Bedelsiz sermaye artırımları, şirketlerin iç kaynaklarını sermayeye eklemesiyle gerçekleşirken, yatırımcı açısından lot artışı anlamına geliyor. Ancak fiyat aynı oranda bölündüğü için asıl kritik konu, sürecin SPK onayı ve şirketin temel hikâyesi oluyor.

Onay Bekleyen Bedelsiz Sermaye Artırımı Başvuruları

Takvimde öne çıkan şirketler ve bedelsiz oranları şu şekilde:

CASA Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri A.Ş. (CASA)

%1000 bedelsiz – Karar tarihi: 22 Eylül 2023

(1000 lot → 10.000 lot)

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)

%200 bedelsiz – Karar ve SPK başvuru tarihi: 3 Kasım 2023

(1000 lot → 3.000 lot)

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR)

%300 bedelsiz – Karar: 3 Haziran 2025 (revize: 19 Eylül 2025)

SPK başvuru: 19 Eylül 2025

(1000 lot → 4.000 lot)

LINK Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım A.Ş. (LINK)

%4000 bedelsiz – Birden fazla revize sonrası

SPK başvuru tarihi: 7 Ocak 2026

(1000 lot → 41.000 lot)

Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO)

%200 bedelsiz – Karar: 1 Eylül 2025

SPK başvuru: 3 Eylül 2025

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT)

%200 bedelsiz – Karar: 1 Eylül 2025

SPK başvuru: 3 Eylül 2025

Yatırımcılar Neye Dikkat Etmeli?

Uzmanlar, yüksek bedelsiz oranlarının tek başına yükseliş garantisi olmadığını vurguluyor. Sürecin tamamlanabilmesi için:

SPK onayı, Hak kullanım tarihi, Bölünme sonrası fiyat dengesi

yakından takip edilmeli.

Özellikle yüksek oranlı (%1000 ve üzeri) bedelsizlerde, beklenti önceden fiyatlanabildiği için oynaklık riski artabiliyor.

Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan görüşler genel nitelikte olup, yatırımcının risk ve getiri tercihleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır. Sermaye piyasası araçları risk içerir; geçmiş performans gelecekteki getirilerin garantisi değildir. Yatırım kararları, yatırımcıların kendi mali durumları ve risk algıları doğrultusunda, gerekirse yetkili kuruluşlardan profesyonel destek alınarak verilmelidir.