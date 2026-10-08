Bank of America’nın (BofA), bugün alım satım yaptığı hisseler belli oldu. Alım tarafında ilk sırada TURSG, satış tarafında ise ISCTR yer aldı.
Bank of America’nın (BofA) 8 Ekim 2026 gün sonu işlemlerinde alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Kurumun işlem ekranında net hacim -689.300.424 olarak gerçekleşti.
BOFA’NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
Alım tarafında TURSG ilk sırada yer aldı. BofA, TURSG’de 21,13 milyon net lot alırken, ikinci sırada 16,14 milyon lotla HEKTS bulundu.
|Hisse
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|TURSG
|21.133.680
|13,10
|5,579
|HEKTS
|16.139.405
|10,01
|2,149
|TRALT
|6.819.365
|4,23
|42,011
|CANTE
|5.708.262
|3,54
|1,064
|BJKAS
|5.294.759
|3,28
|1,51
|Diğer
|106.176.709
|65,84
|—
Kaynak: ForInvest
SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|ISCTR
|-20.044.184
|10,99
|12,754
|YKBNK
|-17.059.060
|9,35
|35,604
|ADESE
|-13.026.243
|7,14
|0,573
|PAHOL
|-12.875.505
|7,06
|0,948
|GENIL
|-12.239.263
|6,71
|3,878
|Diğer
|-107.131.540
|58,74
|—
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