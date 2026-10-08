Google Haberler

Bank of America’nın (BofA), bugün alım satım yaptığı hisseler belli oldu. Alım tarafında ilk sırada TURSG, satış tarafında ise ISCTR yer aldı.

Bank of America’nın (BofA) 8 Ekim 2026 gün sonu işlemlerinde alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Kurumun işlem ekranında net hacim -689.300.424 olarak gerçekleşti.

BOFA’NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Alım tarafında TURSG ilk sırada yer aldı. BofA, TURSG’de 21,13 milyon net lot alırken, ikinci sırada 16,14 milyon lotla HEKTS bulundu.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet
TURSG 21.133.680 13,10 5,579
HEKTS 16.139.405 10,01 2,149
TRALT 6.819.365 4,23 42,011
CANTE 5.708.262 3,54 1,064
BJKAS 5.294.759 3,28 1,51
Diğer 106.176.709 65,84

BofA bugün bu hisseleri aldı, bu hisseleri sattı! İşte liste, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet
ISCTR -20.044.184 10,99 12,754
YKBNK -17.059.060 9,35 35,604
ADESE -13.026.243 7,14 0,573
PAHOL -12.875.505 7,06 0,948
GENIL -12.239.263 6,71 3,878
Diğer -107.131.540 58,74

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cüzdanında olanlar için risk arttı! Finans devleri fiyatı aşağıya çektiCüzdanında olanlar için risk arttı! Finans devleri fiyatı aşağıya çekti
16 günlük taban serisi sona erdi: KARCL yeniden tavanda16 günlük taban serisi sona erdi: KARCL yeniden tavanda

Google Haberler