Bank of America’nın (BofA) 8 Ekim 2026 gün sonu işlemlerinde alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Kurumun işlem ekranında net hacim -689.300.424 olarak gerçekleşti.

BOFA’NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Alım tarafında TURSG ilk sırada yer aldı. BofA, TURSG’de 21,13 milyon net lot alırken, ikinci sırada 16,14 milyon lotla HEKTS bulundu.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet TURSG 21.133.680 13,10 5,579 HEKTS 16.139.405 10,01 2,149 TRALT 6.819.365 4,23 42,011 CANTE 5.708.262 3,54 1,064 BJKAS 5.294.759 3,28 1,51 Diğer 106.176.709 65,84 —

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet ISCTR -20.044.184 10,99 12,754 YKBNK -17.059.060 9,35 35,604 ADESE -13.026.243 7,14 0,573 PAHOL -12.875.505 7,06 0,948 GENIL -12.239.263 6,71 3,878 Diğer -107.131.540 58,74 —

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