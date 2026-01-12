BIST 100 endeksi, 12 Ocak Pazartesi gününe yüzde 0,55 oranında bir yükselişle başlayarak 12.267,98 puan seviyesine ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi. Piyasadaki genel iyimserliğe rağmen, Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) hisselerinde yaşanan sert satış dalgası piyasaların odak noktası oldu.

HİSSELER GÜNE TABAN BAŞLADI

Güne 3,47 TL seviyesinden başlangıç yapan BORLS payları, yoğun satış baskısı altında kalarak saat 12:10 itibarıyla yüzde 9,78 değer kaybetti. 3,23 TL seviyesine inen hisseler, işlem gününün ilk yarısında taban fiyata oturdu.

ZİRVEDEN SERT DÖNÜŞ: KAYIP BÜYÜYOR

Hisselerin kısa ve orta vadeli performans tabloları, yatırımcıdaki endişeyi artırıyor:

Haftalık Performans: Kayıp yüzde 20 barajını aştı.

Aylık Performans: Değer kaybı yüzde 39’un üzerine çıktı.

2023 yılında büyük umutlarla halka arz edilen Borlease Otomotiv, 2025 yılının Aralık ayında 33,16 TL seviyesine kadar tırmanarak tarihi zirvesini görmüştü. Bugün gelinen noktada hisse fiyatı, Aralık ayındaki zirvesinden bu yana dramatik bir erime kaydetmiş durumda.

Para Medya yazarı Türker Açıkgöz, Borlease Otomotiv’in (BORLS) 446 milyon TL’lik tahvil ödemesini gerçekleştiremediğini belirterek, şirketin finansal durumuna dair çarpıcı bir analiz yayımladı.

"HİSSE İKİ AYDA YÜZDE 89 ERİDİ"

Türker Açıkgöz, “Halka arzdan iki yıl sonra çöktü” başlıklı yazısında, Borlease Otomotiv’in içinde bulunduğu mali krizi ve hisselerdeki sert değer kaybını kaleme aldı. Açıkgöz, şirketin bilanço gerçeklerinin resmileştiğini vurgulayarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Şirketin 446 milyon TL tutarındaki tahvil ödemesini yapamadığına değinen Açıkgöz, bu gelişmenin ardından hisselerin iki ay gibi kısa bir sürede yüzde 89 oranında değer kaybettiğini belirtti. Halka arz sürecinin şirket için kalıcı bir çözüm olmadığını savunan yazar, "Halka arzın bir ‘kurtuluş’ değil, sadece bir erteleme olduğu ortaya çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

"İFLAS UYARISI BİLANÇO OKUMASININ SONUCUYDU"

Halka arz öncesinde yaptığı uyarılara dikkat çeken Açıkgöz, analizinde şu ifadelere yer verdi:

“Halka arz sürecinden önce yazdığım değerlendirmelerde ‘Bu şirket iflas edebilir, dikkat edin’ demiştim. Bugün gelinen noktada, o uyarıların bir ‘kötümserlik’ değil, bilanço okumasının doğal sonucu olduğu daha net görünüyor.”

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.