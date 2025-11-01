Son bir yılda yatırımcıların radarına giren hisseler arasında gıda ve içecek şirketleri belirgin bir şekilde öne çıktı. Cem Zeytin (CEMZY), Altınkılıç Gıda (ALKLC), Efor Çay (EFORC), DMR Unlu Mamuller (DMRGD), Selva Gıda (SELVA), Vanet Gıda (VANGD), Pınar Su (PINSU) ve Kristal Kola (KRSTL) gibi şirketler, 2025 yılında yatırımcılarına güçlü kazançlar sağladı. Yılın en dikkat çekici hissesi Cem Zeytin (CEMZY) oldu.

Şirket hisseleri 2025 yılı boyunca tam yüzde 317,24 oranında değer kazanarak yatırımcısına adeta altın yıl yaşattı. Artan zeytin ve zeytinyağı fiyatları, tarımda arz sıkıntısı ve şirketin ihracat hamleleri, bu yükselişi destekleyen en önemli faktörler arasında gösteriliyor.

SÜT VE GIDA ÜRÜNLERİNDE İSTİKRARLI GETİRİ

Listenin ikinci sırasında yer alan Altınkılıç Gıda ve Süt (ALKLC), yüzde 156,35’lik yıllık getirisiyle dikkat çekti. Şirketin özellikle süt ve süt ürünlerinde kapasite artışı, güçlü marka bilinirliği ve ihracat odaklı stratejisi, hisse performansını destekledi. Benzer bir ivme yakalayan Selva Gıda (SELVA) ve Vanet Gıda (VANGD) da yatırımcısına yüksek kazanç sağladı. Selva Gıda yıl boyunca yüzde 116,45, Vanet Gıda ise yüzde 109,38 değer kazandı. Bu iki şirketin ortak paydası, iç pazardaki istikrar ve dış pazarda artan satış hacmi olarak öne çıkıyor.

EFOR ÇAY VE DMR UNLU MAMULLER DİKKAT ÇEKTİ

Bu yıl yatırımcıların radarına giren bir diğer hisse Efor Çay (EFORC) oldu. Çay sektöründe markalaşma sürecini hızlandıran şirket, yıl genelinde yüzde 142,46’lık bir yükseliş kaydetti. Sektör genelinde artan tüketim ve ihracat beklentisi, hisse üzerindeki pozitif havayı güçlendirdi. Öte yandan DMR Unlu Mamuller (DMRGD), yıl içerisinde %132,80 oranında yükselerek gıda endeksi içindeki en istikrarlı hisselerden biri hâline geldi. Şirketin hem markalaşma çabaları hem de perakende satış ağındaki büyüme, fiyat performansına doğrudan yansıdı.

SU VE KOLA HİSSELERİ DE MASADA

Listenin devamında yer alan Pınar Su (PINSU) ve Kristal Kola (KRSTL) da gıda ve içecek tarafındaki hareketliliği destekledi. Pınar Su hisseleri yıl boyunca yüzde 107,32, Kristal Kola ise yüzde 100,17 oranında yükseldi. Özellikle yaz aylarında artan içecek tüketimi, bu iki markanın işlem hacimlerini ciddi şekilde artırdı.

YATIRIMCILAR İÇİN GÜVENLİ LİMAN: GIDA HİSSELERİ

Uzmanlara göre gıda sektörü, ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde “defansif yatırım” özelliğini korumaya devam ediyor. Temel tüketim ürünlerine olan talep azalmadığı için, bu şirketlerin gelirleri diğer sektörlere kıyasla daha az dalgalanıyor. Bu nedenle Cem Zeytin’den Altınkılıç Gıda’ya, Selva’dan Kristal Kola’ya kadar uzanan geniş gıda zinciri, yatırımcı portföylerinde güvenli bir liman görevi görmeye devam ediyor. Yılın son çeyreğinde de bu hisselerde hareketliliğin sürmesi bekleniyor.

SOFRA ARTIK BORSA’DA KURULUYOR

Borsa İstanbul’un 2025 performansında, enerji ve teknoloji hisselerinin yanında gıda şirketleri de dikkat çekici bir rol üstlendi. Yatırımcılar artık yalnızca üretim ve sanayi değil, sofraya doğrudan dokunan markalara da ilgi gösteriyor. Cem Zeytin, Efor Çay, Altınkılıç, Selva, DMR Unlu Mamuller, Pınar Su ve Kristal Kola gibi markalar bu dönüşümün sembolü hâline geldi. Borsa’da artık sofra kuruluyor ve bu sofranın kazananları belli.

Yatırım tavsiyesi değildir