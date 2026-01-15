Borsa İstanbul, Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZGYO) paylarına ilişkin endeks güncellemesini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, ZGYO paylarının 16 Ocak 2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak olması nedeniyle şirket, söz konusu tarihten itibaren toplam 7 endeksin kapsamına dahil edilecek.

FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI YÜZDE 40

Endeks hesaplamalarında, ZGYO'nun 210.492.225 adet pay sayısı esas alınırken, fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 40 olarak dikkate alınacak.