Önceki kapanışa kıyasla 291,58 puan gerileyen BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 106,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Piyasalardaki satış baskısını artıran ana gelişmelerin başında ekonomi yönetimindeki ayrılıklar yer aldı:

• Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Mehmet Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu.

• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

SEKTÖRLERDE AYRIŞMA: TEK KAZANDIRAN BANKACILIK OLDU

Sektör endekslerinde gün boyunca belirgin kayıplar gözlendi:

• Bankacılık Endeksi: Günü yüzde 0,28 primle kapatarak sektörler arasında tek kazandıran oldu.

• Holding Endeksi: Yüzde 1,95 değer kaybıyla düşüşte etkili rol oynadı.

• Finansal Kiralama Faktoring: Yüzde 7,39 gerilemeyle günün en çok kaybettiren sektörü olarak kayıtlara geçti.

Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da en çok yükselen ve düşen hisseler şöyle sıralandı:

YARIN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?

Analistler, yurt içinde ve küresel piyasalarda veri takviminin oldukça yoğun olacağına dikkat çekerek yarın izlenecek başlıkları şu şekilde sıraladı:

• Yurt İçi Veriler: Uluslararası Yatırım Pozisyonu.

• Yurt Dışı Veriler: ABD'de haftalık ADP özel sektör istihdamı, konut başlangıçları ve inşaat izinleri; Almanya'da ZEW endeksleri ile ÜFE verileri; Çin'de ise kredi faiz oranları.

TEKNİK SEVİYELER

BIST 100 endeksinde teknik görünümü değerlendiren analistler, takip edilecek seviyeleri şu şekilde paylaştı:

• Destek Seviyeleri: 11.300 ve 11.200 puan

• Direnç Seviyeleri: 11.500 ve 11.600 puan

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 322.25 13.831.674.793,25 % -5.29 18:10 ASTOR 160.6 8.953.653.878,10 % -2.61 18:10 AKBNK 67.15 8.449.334.326,00 % 0.45 18:10 THYAO 266 7.964.175.919,50 % -2.74 18:10 TUPRS 356.75 6.139.904.902,00 % -4.99 18:10 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.