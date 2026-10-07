Güne yükselişle başlanmasına rağmen bankacılık endeksindeki yüzde 0,18 ve holding endeksindeki yüzde 0,53'lük değer kayıpları borsa üzerindeki baskıyı artırdı.

Sektörel bazda en çok kazandıran yüzde 0,96 ile orman, kağıt ve basım sektörü olurken; en fazla değer kaybeden ise yüzde 6,30 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü olarak kayıtlara geçti.

BANK OF AMERİCA (BOFA) SATIŞ DALGASINI SÜRDÜRÜYOR

Hafta başında güçlü alımlarla dikkat çeken Bank of America (BofA), dün başlattığı satış ağırlıklı seyri bugün de devam ettiriyor.

Saat 12:02 itibarıyla BofA'nın toplam net satış hacmi -1,63 milyar TL (-1.636.629.260 TL) seviyesine ulaştı.

BofA'nın gün ortası itibarıyla en çok alım ve satım yaptığı öne çıkan hisseler şu şekilde şekillendi:

En Çok Satılan Hisseler (Net Satım)



• ASELS (Aselsan): -1.417.722.132,50 TL (yüzde 54,47 pay / Maliyet: 366,693 TL)

• TRALT (Türk Altın): -109.438.528,10 TL (yüzde 4,20 pay / Maliyet: 42,861 TL)

• BIMAS (BİM Mağazalar): -83.782.780,75 TL (yüzde 3,22 pay / Maliyet: 406,143 TL)

• ISCTR (İş Bankası C): -73.326.687,33 TL (yüzde 2,82 pay / Maliyet: 12,795 TL)

• KCHOL (Koç Holding): -55.144.559,30 TL (yüzde 2,12 pay / Maliyet: 211,438 TL)

• Diğer: -863.269.712,25 TL (yüzde 33,17 pay)

En Çok Alınan Hisseler (Net Alım)



• AKBNK (Akbank): 111.441.009,45 TL (yüzde 11,54 pay / Maliyet: 70,292 TL)

• YKBNK (Yapı Kredi): 88.201.348,26 TL (yüzde 9,13 pay / Maliyet: 36,63 TL)

• TURSG (Türkiye Sigorta): 84.949.335,03 TL (yüzde 8,79 pay / Maliyet: 5,345 TL)

• TUPRS (Tüpraş): 68.578.664,25 TL (yüzde 7,10 pay / Maliyet: 382,397 TL)

• ENERY (Enerya Enerji): 45.740.476,67 TL (yüzde 4,73 pay / Maliyet: 14,005 TL)

• Diğer: 567.144.306,83 TL (yüzde 58,71 pay)

FTSE RUSSELL’DAN TÜRKİYE KARARI VE KÜRESEL PİYASALAR

Uluslararası endeks sağlayıcısı FTSE Russell, Türkiye'yi izleme listesine almayarak ülkenin "Gelişmiş Gelişen Piyasa" (Advanced Emerging) statüsünü koruduğunu açıkladı.

Açıklamada, MKK tarafından yayımlanan fiili dolaşım verilerinin detaylandırılması konusunda Borsa İstanbul ve SPK ile temasların sürdüğü ifade edildi.

Küresel tarafta ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında beklendiği kadar sert bir sıkılaşmaya gitmeyebileceği algısı ve şirket kârlılıklarındaki iyimserlik risk iştahını destekliyor. Günün devamında yatırımcıların odağında akşam saatlerinde açıklanacak FOMC toplantı tutanakları bulunuyor.

TEKNİK SEVİYELER

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde öne çıkan seviyeler:

• Direnç Seviyeleri: 12.500 ve 12.600 puan

• Destek Seviyeleri: 12.200 ve 12.100 puan

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