Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile iş dünyasının bilanço ve vergi hesaplamalarında kullanacağı kritik veriler netleşti.

Yayımlanan liste, senetli veya senetsiz alacaklar ile borçların değerlemesinde baz oluşturacak.

DOLAR 42,86 TL, EURO 50,45 TL OLARAK DEĞERLENECEK

Yayımlanan listeye göre "döviz" cinsinden işlemlerde 1 ABD doları için değerleme kuru 42,8623 TL olarak belirlendi. Aynı kategoride 1 euronun karşılığı ise 50,4532 TL oldu.

İngiliz Sterlini ise 57,8159 TL ile listenin en değerli para birimlerinden biri olarak dikkat çekti.

BANKALAR KENDİ KURLARINI KULLANACAK

Tebliğde bankalar için özel bir parantez açıldı. Vergi uygulamaları açısından bankalar, 31 Aralık 2025 tarihindeki değerleme işlemlerinde bu tebliğdeki kurları değil, TCMB esaslarına göre tespit EDIP fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas alacaklar.

Diğer mükellefler içinse listede bulunmayan para birimleri söz konusu olduğunda, Merkez Bankası'nın (TCMB) ilan ettiği kurlar geçerli olacak.