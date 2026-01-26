Piyasalarda bilanço sezonunun heyecanı yaşanırken, yabancı yatırımcıların hisse bazlı tercihleri netleşmeye başladı. 26 Ocak 2026 tarihli rapora göre, Borsa İstanbul’un toplam yabancı payı günlük bazda 0.25 puanlık bir artışla %36.86 seviyesine yükseldi.

GÜNLÜK BAZDA ÖNE ÇIKAN HAREKETLER

Raporda, günlük bazda yabancı payında en sert değişim yaşayan hisseler şu şekilde sıralandı:

Artış Gösterenler: Yabancı oranının en çok arttığı hisse 11.21 bps ile MEYSU olurken, onu 2.01 bps ile DOFER ve 1.77 bps ile MEGMT izledi.

Azalış Gösterenler: Payı en çok azalan hisselerde ise başı -6.76 bps ile VSNMD çekti. FRMPL (-2.66 bps) ve DOFRB (-2.56 bps) yabancı oranının gerilediği diğer şirketler oldu.

10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ALANLAR VE SATANLAR

İş Yatırım bülteninde, yabancı payındaki süreklilik arz eden değişimler de mercek altına alındı. Özellikle 10 gündür kesintisiz artış yaşayan hisseler piyasada "güçlü toplama" sinyali olarak yorumlanıyor.

Yabancı Payı Sürekli Artanlar:

AGESA, CGCAM, DMSAS, ERBOS ve IZMDC hisselerinde yabancı oranı tam 10 gündür aralıksız artış gösteriyor.

Yabancı Payı Sürekli Düşenler:

SASA, 10 gündür devam eden yabancı payı azalışıyla dikkat çekerken; RALYH (7 gün), CVKMD (6 gün), EFOR (6 gün) ve GENIL (6 gün) hisselerinde de satış baskısı sürüyor.

Analistler, yabancı oranındaki bu istikrarlı artış veya azalışların, hisselerin orta vadeli performansları üzerinde belirleyici olabileceğine işaret ediyor.

