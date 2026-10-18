Borsa İstanbul'da sert dalgalanmaların yaşandığı bir haftanın ardından yatırımcıları yeni haftada yoğun bir gündem bekliyor. Fon krizine ilişkin gelişmeler, MSCI'ın Türkiye piyasasına yönelik kararı ve küresel piyasalarda artan faiz endişeleri satış baskısını artırırken, gözler 22 Ekim Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildi. Üçüncü çeyrek bilançoları ve tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin Meclis süreci de piyasaların seyrini etkileyebilecek başlıklar arasında bulunuyor. Peki, 19-23 Ekim haftasında Borsa İstanbul'da hangi gelişmeler takip edilecek?

1. TCMB FAİZ KARARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Borsa İstanbul'da yeni haftanın en önemli gündem maddelerinden biri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 22 Ekim Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı olacak.

Piyasalarda Merkez Bankasının atacağı adımın yanı sıra karar metninde yer alacak enflasyon, likidite ve para politikasına ilişkin mesajlar da takip edilecek.

ING ve QNB Invest, TCMB'nin ekim ve aralık aylarında 100'er baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor.

Faiz kararının özellikle bankacılık hisseleri, tahvil piyasası ve Türk lirası varlıklar üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

2. FON KRİZİNDE KRİTİK HAFTA: GÖZLER MECLİS'TE

Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan sert satışların ardından yatırımcıların takip ettiği bir diğer konu, tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin süreç olacak.

Fon tasfiyesi kapsamında 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödeme yapıldığı bildirilirken, yeni ödemeler ve hukuki düzenlemelere ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor.

TBMM Genel Kurulunun 20 Ekim Salı günü başlayacak çalışmalarında, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin ele alınması bekleniyor.

Teklifte, belirli şartlar altında yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılabilmesi ve fonlarda oluşan zararların sorumlularından geri kazanılmasına yönelik hükümler bulunuyor.

Düzenlemenin yasalaşma süreci ve fon yatırımcılarına yapılacak ödemelere ilişkin açıklamalar, piyasalardaki güven ortamı açısından önem taşıyor.

3. BIST 100'DE SERT HAREKETLER: KRİTİK SEVİYELER İZLENECEK

Borsa İstanbul'da geride kalan hafta dalgalı bir seyir yaşandı.

BIST 100 endeksi hafta içinde 12.265 puan seviyesini gördükten sonra 11.700 puan seviyelerine kadar geriledi.

Fon krizine ilişkin gelişmeler ve MSCI kararı, piyasalarda risk algısını etkileyen başlıklar arasında yer aldı.

Yeni haftada endeksin 11.700 puan çevresindeki hareketleri ile 12.000 ve 12.265 puan seviyelerine yönelik olası fiyatlamalar izlenecek.

Bununla birlikte bu seviyeler tek başına yükseliş veya düşüşün devam edeceğine ilişkin kesin bir gösterge oluşturmuyor.

4. ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOLARI GELİYOR: HANGİ SEKTÖRLER AYRIŞABİLİR?

Borsa İstanbul'da üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin beklentiler de yeni haftanın gündeminde olacak.

Yüksek finansman maliyetleri, iç talepteki yavaşlama ve ekonomik belirsizliklerin şirket kârlılıkları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Sektörel beklentilerde ise farklılaşma görülüyor.

Petrokimya ve rafineri: Görece güçlü finansal sonuçlar beklenen sektörler arasında bulunuyor.

Hayat sigortacılığı: Finansal performans açısından olumlu beklentilerin bulunduğu alanlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Bankacılık: Yatay veya hafif olumsuz bir bilanço görünümü bekleniyor.

Havacılık: Mevsimsel toparlanma beklentisi bulunurken, yükselen yakıt maliyetlerinin dördüncü çeyrek üzerindeki etkisi risk oluşturuyor.

Açıklanacak şirket bilançolarının beklentilerden ayrışması, hisse bazlı fiyat hareketlerini artırabilir.

KÜRESEL PİYASALARDA FED VE PETROL FİYATLARI DA İZLENECEK

Yurt içindeki gelişmelerin yanı sıra ABD'den gelen enflasyon verileri ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler de yeni haftada piyasalara yön verebilecek.

ABD'de yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 3,7'ye, üretici enflasyonunun ise yüzde 6,3'e yükselmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentileri değiştirdi.

UBS ve Citigroup, Fed'in Aralık 2026'da 25 baz puanlık faiz artırımı yapmasını bekliyor.

Orta Doğu'daki enerji arzı riskleriyle Brent petrolün hafta içinde 105 dolar seviyesine yükselmesi de küresel enflasyon endişelerini artırdı.

Petrol fiyatları, haftanın son işlem gününde 103 dolar seviyesine kadar gerilerken, Goldman Sachs aralık ayı Brent petrol tahminini 85 dolardan 90 dolara çıkardı.

Altın tarafında ise Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler ve ABD tahvil getirileri fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor.

YENİ HAFTANIN EKONOMİ TAKVİMİ

Tarih Gelişme 19 Ekim Pazartesi Borsa İstanbul'da yeni haftanın başlangıcı 20 Ekim Salı TBMM'de fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifinin gündeme gelmesi 21 Ekim Çarşamba 2027 bütçe teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonunda sunulması 22 Ekim Perşembe TCMB faiz kararı Hafta boyunca Üçüncü çeyrek bilanço beklentileri, fon tasfiyesi ve küresel piyasalar

Borsa İstanbul'da yeni haftanın seyrinde TCMB'nin faiz kararı, fon krizine ilişkin gelişmeler ve şirketlerin finansal performanslarına yönelik beklentiler belirleyici başlıklar arasında bulunacak.