Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde grev kararları art arda açıklandı.

Aygaz, Tofaş, Arçelik ve Otokar, 20 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları açıklamalarla, Türk Metal Sendikası tarafından grev kararı alındığını ve bu kararın şirketlere resmi olarak bildirildiğini duyurdu.

AYGAZ (AYGAZ): GEBZE İŞLETMESİ İÇİN GREV KARARI

Aygaz A.Ş. (AYGAZ), 20 Ocak 2026 tarihli KAP açıklamasında, MESS ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülen TİS müzakereleri kapsamında, Gebze İşletmesi için grev kararı alındığını bildirdi.

Açıklamada, grev kararının şirkete resmi olarak iletildiği, uygulama tarihinin daha sonra belirleneceği ve bu aşamada kesin bir takvimin bulunmadığı ifade edildi.

Şirket, Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalanması amacıyla taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğünü vurguladı.

TOFAŞ (TOASO): TÜM İŞYERLERİ İÇİN GEÇERLİ GREV KARARI

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO), 20 Ocak 2026 tarihli KAP açıklamasında, MESS ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülen TİS görüşmeleri kapsamında, tüm işyerleri için geçerli olmak üzere grev kararı alındığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu grev kararının Tofaş’a resmi olarak bildirildiği, uygulama tarihinin henüz netleşmediği ve ilerleyen süreçte belirleneceği aktarıldı.

Şirket, Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalanması amacıyla taraflar arasındaki müzakerelerin halen devam ettiğini belirtti.

ARÇELİK (ARCLK): UYGULAMA TARİHİ SONRADAN BELİRLENECEK

Arçelik A.Ş. (ARCLK), 20 Ocak 2026 tarihli KAP açıklamasında, MESS ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülen müzakere sürecinde sendika tarafından grev kararı alındığını bildirdi.

Türk Metal Sendikası'nın, TİS görüşmelerine dahil olan tüm işyerleri için geçerli olmak üzere, uygulama tarihi sonradan belirlenmek kaydıyla grev kararı aldığı ve bu kararın Arçelik’e resmi olarak iletildiği ifade edildi.

Şirket, Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalanması amacıyla taraflar arasındaki görüşmelerin halen sürdüğünü vurguladı.

OTOKAR (OTKAR): TÜM İŞYERLERİ İÇİN GREV KARARI BİLDİRİLDİ

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) da 20 Ocak 2026 tarihli KAP açıklamasında, MESS ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülen TİS müzakere sürecinde sendika tarafından grev kararı alındığını duyurdu.

Açıklamada, Türk Metal Sendikası'nın tüm işyerleri için geçerli olmak üzere, uygulama tarihi sonradan belirlenmek kaydıyla grev kararı aldığı ve söz konusu kararın şirkete resmi olarak iletildiği belirtildi.

Şirket, Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalanması amacıyla taraflar arasındaki görüşmelerin halen devam ettiğini ifade etti.

GREV KARARLARI HİSSELERİ ETKİLER Mİ?

Şirketler tarafından yapılan açıklamalarda, grev kararlarının uygulama tarihinin henüz belirlenmediği ve taraflar arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin halen devam ettiği vurgulandı. Bu nedenle mevcut aşamada üretimi doğrudan etkileyecek fiili bir grev süreci başlamış değil.

Ancak müzakerelerin uzaması ve grev kararlarının uygulamaya geçmesi halinde, başta AYGAZ, TOASO, ARCLK ve OTKAR olmak üzere ilgili şirketlerin operasyonları ve finansal performansları üzerinde baskı oluşabileceği, bunun da hisse fiyatlarında dalgalanmaya yol açabileceği değerlendiriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.