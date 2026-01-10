2021 yılında yollarını ayıran Bill Gates ve Melinda French Gates arasındaki boşanma süreci, finansal büyüklüğüyle dudak uçuklatmaya devam ediyor. Son ortaya çıkan verilere göre Bill Gates, Melinda’nın bağımsız hayır projeleri için kurduğu vakfa 2024 yılında yaklaşık 8 milyar dolar aktardı.

Dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates'in, eski eşi Melinda French Gates’e yönelik taahhütlerini yerine getirmeye başladığı belgelendi. New York Times’ın haberine göre bu ödeme, bir boşanma anlaşması kapsamında kamuoyuna yansıyan en büyük meblağlardan biri olarak tarihe geçti.

343 MİLYAR TL YENİ VAKFA GİTTİ

Melinda French Gates, geçtiğimiz dönemde Bill & Melinda Gates Vakfı’ndaki görevinden ayrılırken kadınlar ve ailelere odaklanan bağımsız projeleri için milyarlarca dolarlık kaynak alacağını duyurmuştu. Bu kapsamda:

7.8 milyar dolarlık (343 milyar TL) tutar, Melinda’nın yeni kurduğu Pivotal Philanthropies Vakfı'na aktarıldı.

Kalan 4.6 milyar doların ise Melinda’nın bir diğer girişimi olan Pivotal Ventures'a transfer edildiği tahmin ediliyor.

Böylece Bill Gates'in eski eşine taahhüt ettiği toplam 12.5 milyar dolarlık hayır fonu ödemesi tamamlanmış oldu.

SERVET PAYLAŞIMI VE KİŞİSEL SERVET

Boşanma sürecinde Cascade Investment aracılığıyla yapılan hisse devirleri ve gayrimenkul paylaşımları sonucunda Melinda French Gates'in kişisel serveti yaklaşık 25 milyar dolara ulaştı. Çiftin ayrılık öncesinde 170 milyon dolarlık gayrimenkulü, 130 milyon dolarlık sanat koleksiyonu ve devasa bir Microsoft hisse paketi bulunuyordu.

EN "KARMAŞIK" BOŞANMA

Daha önce 2019 yılında Jeff Bezos’un Mackenzie Scott’a 38 milyar dolarlık Amazon hissesi devretmesi "en pahalı boşanma" olarak anılıyordu. Ancak uzmanlar, Gates çiftinin boşanmasının; yıllara yayılan nakit transferleri, mülk paylaşımları ve hayır kurumlarının ayrılması gibi süreçlerle Bezos boşanmasından çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu belirtiyor.

AYRILIĞIN PERDE ARKASI: GÜVEN SARSAN EPSTEİN DETAYI

Melinda French Gates, boşanma kararıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda, Bill Gates’in çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein ile görüşmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Bu durumun güvenini geri dönülemez şekilde sarstığını belirten Melinda'nın yanı sıra, Bill Gates'in geçmişteki uygunsuz iş yeri ilişkileri ve Microsoft yönetim kurulundan ayrılış süreci de evliliğin sona ermesinde etkili olan faktörler arasında yer alıyor.