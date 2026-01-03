Cep telefonlarına gelen yasa dışı bahis reklamları ve sahte taahhüt uyarılarına karşı BTK düğmeye bastı. Özellikle son dönemde artış gösteren "kullanıcıyı meraka sevk ederek tuzağa düşürme" yöntemlerine karşı alınan ek tedbirler, dijital güvenliği en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

İNTERNET ADRESİ İÇEREN MESAJLARA FİLTRE

BTK’nın kararına göre, operatörler artık yurt dışından Türkiye’deki abonelere gönderilen uygulamadan kişiye (A2P) SMS ve MMS’leri sıkı bir filtrelemeden geçirecek. Mesajın içeriğinde herhangi bir internet adresi (URL veya bağlantı) tespit edilmesi durumunda, bu iletiler teknik olarak engellenecek ve aboneye ulaştırılmayacak.

"TAAHHÜDÜNÜZ BİTİYOR" YALANINA SON

Düzenleme sadece mesajları değil, sahte çağrı merkezi aramalarını da kapsıyor. Başka firmalara ait müşterileri arayarak "Taahhüdünüz bitiyor, yüksek fatura ödeyeceksiniz" gibi asılsız ifadelerle abone kazanmaya çalışan merdiven altı işletmelerin önü kesildi. Operatörlerin ve internet servis sağlayıcılarının, kendi portföyünde olmayan müşterileri pazarlama amacıyla araması tamamen yasaklandı.

GÜVENLİ İMZA ZORUNLULUĞU VE YÜRÜRLÜK TARİHİ

Sistemin güvenliğini artırmak adına, SMS gönderimine imkân tanıyan arayüzlere girişlerde "Güvenli Elektronik İmza" kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu sayede göndericinin kimliği net olarak doğrulanabilecek.

Söz konusu düzenlemeler 1 Nisan 2026 itibarıyla tamamen yürürlüğe girecek.

UYMAYAN OPERATÖRE AĞIR YAPTIRIM

Kamu düzenini ve milli güvenliği korumayı amaçlayan bu kurallara riayet etmeyen operatör ve internet servis sağlayıcılarını ağır cezalar bekliyor. Kuralları ihlal eden kurumlara, pazarlama faaliyetlerinin sınırlandırılmasından lisans iptaline kadar varan kademeli yaptırımlar uygulanabilecek.