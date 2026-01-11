Haftalık takvimde öne çıkan şirketler; tekstil, spor ve polimer sektörlerinden oluşuyor. Yatırımcıların gözü özellikle temettü kararları ve yönetim kurulu değişikliklerinde olacak.

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGAP)

Tarih: 12 Ocak 2026, Pazartesi

Saat: 14:00

Yer: Besni, Adıyaman (Şirket Merkezi)

Haftanın ilk toplantısı Mega Polietilen tarafından gerçekleştirilecek. Toplantıda 2024 yılına ait finansal tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporları oylanacak. Şirketin mali yapısındaki son durumun ve operasyonel süreçlerin detaylı bir şekilde ortaklara sunulması bekleniyor.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği (TSPOR)

Tarih: 13 Ocak 2026, Salı

Saat: 14:00

Yer: Ortahisar, Trabzon (Trabzonspor İdari Binası)

Trabzonspor, 01.06.2024 - 31.05.2025 özel hesap dönemine ilişkin olağan genel kurulunu yapacak. Gündem maddeleri arasında; 2026-2027 faaliyet dönemine ilişkin tahmini bütçenin müzakeresi ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri Kanunu uyarınca gelirlerin devredilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi yer alıyor. Şirket, ilgili dönemde oluşan zarar nedeniyle temettü dağıtımı yapılmayacağını önceden duyurmuştu.

Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS)

Tarih: 15 Ocak Perşembe

Saat: 11:00

Yer: Bakırköy, İstanbul

Akın Tekstil’in genel kurulunda 2024 yılı kar dağıtım şekli ve oranı karara bağlanacak. Ayrıca şirketin esas sözleşmesinde yer alan "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddenin tadili ve yönetim kurulu seçimi de kritik gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Genel kurul toplantıları, şirketlerin orta ve uzun vadeli hedeflerini anlamak adına büyük önem taşır. Toplantılardan çıkacak kararlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden anlık olarak takip edilebilir. Özellikle sermaye artırımı veya temettü gibi nakit akışını etkileyecek kararlar borsa performansında belirleyici olabilir.