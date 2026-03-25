Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iki şirketin pay fiyatlarında temettü dağıtımı sonrası teorik fiyat hesaplamalarının güncellendiği belirtildi.

AGESA HİSSESİNDE DÜZELTME

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA) için pay başına brüt temettü 6,9444444 TL, net temettü ise 5,9027777 TL olarak açıklandı. Temettü ödemesi sonrası teorik fiyat 213,556 TL olarak hesaplandı.

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

KCHOL HİSSESİNDE DÜZELTME

Koç Holding A.Ş. (KCHOL) için pay başına brüt temettü 6,83 TL, net temettü 5,8055 TL olarak duyuruldu. Temettü sonrası teorik fiyat ise 182,67 TL olarak belirlendi.

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)