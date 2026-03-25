Akbank T.A.Ş. (AKBNK), 26 Mart Perşembe günü hak kullanım tarihini başlatıyor. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, yatırımcılara hisse başına brüt 2,2018 TL seviyesinde bir ödeme yapılacak. Vergi stopajı sonrası yatırımcıların hesaplarına geçecek olan net tutar ise hisse başına 1,87153 TL olarak belirlendi.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK (ANHYT)

Günün bir diğer önemli ödemesi ise Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) cephesinden gelecek. Şirket, hissedarlarına hisse başına brüt 8,1395348 TL tutarında kâr payı dağıtacağını duyurdu. Stopaj kesintisinin ardından yatırımcılar, her bir hisse senedi için 6,9186045 TL net nakit temettü almaya hak kazanacak.

