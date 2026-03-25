Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarından gelen mesajlar gündemin ana belirleyicisi olmaya devam ediyor. Orta Doğu’da artan gerilim enerji fiyatları üzerinden ekonomileri etkilerken, liderlerden gelen açıklamalar piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Yurt içinde ise Borsa İstanbul’un güne nasıl başlayacağı merakla takip ediliyor.

ERDOĞAN: HÜRMÜZ BOĞAZI KÜRESEL EKONOMİYİ ETKİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının küresel ekonomide ciddi türbülansa yol açtığını belirterek, petrol fiyatlarının kısa sürede yüzde 40 arttığını ifade etti.

ENERJİ ARZINDA KRİTİK MESAJ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran’dan Türkiye’ye gaz akışının kesilmediğini belirterek enerji arzına ilişkin endişeleri sınırlayan bir açıklama yaptı.

15 MADDELİK PLAN

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın askeri olarak “bittiğini” ve savaşı kazandıklarını ifade ederken, İran’ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi. Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde, Trump’ın İran’a yönelik saldırıların durdurulması için 15 maddelik bir plan önerdiği iddia edildi.

İRAN’DAN MÜZAKEREYE RET

İran Silahlı Kuvvetleri ise ABD ile herhangi bir müzakere yapılmayacağını duyurarak gerilimin diplomatik olarak çözümüne yönelik umutları zayıflattı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz indirimi yapabilmesi için enflasyonda düşüşe dair somut ilerleme görülmesi gerektiğini vurguladı.

BIST 100’DE YATAY AÇILIŞ BEKLENTİSİ

Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin güne yatay bir başlangıç yapması bekleniyor. Analistler, jeopolitik gelişmeler ve küresel veri akışının gün içi fiyatlamalarda belirleyici olacağını ifade ediyor.

Bugün küresel piyasalarda İngiltere’de açıklanacak TÜFE verisi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’nin yapacağı konuşma yakından izlenecek.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

ANHYT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 900 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

ARSAN – Şirketin %27,50 iştiraki Akedeş Elektrik Dağıtım’ın kullanacağı 1 milyar TL tutarındaki banka kredisine şirket pay oranı kadar kefalet verilmesine karar verildiği açıklandı.

ARSAN – Şirketin %27,50 iştiraki Akedeş Elektrik Perakende’nin kullanacağı 1 milyar TL tutarındaki banka kredisine şirket pay oranı kadar kefalet verilmesine karar verildiği açıklandı.

AKFGY – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

BTCIM – Çiftay İnşaat tarafından 167.400.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

CEMZY – Cansu Sırma tarafından 996.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

CANTE – Sermaye artırımından elde edilen fonun 920,1 milyon TL’lik kısmının finansal ve ticari borçlarda kullanıldığı açıklandı.

CONSE – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,5 milyar TL’den 9 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

CEMTS – Mardin’de GES yatırımı kapsamında ÇED olumlu kararı verildiği açıklandı.

DAPGM – Muhammet Şahinal tarafından 3.300.000 adet payın Borsa’da işlem

görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

DAPGM – Zerrin Ceylan tarafından 9.950.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

DITAS – Sermaye artırımından elde edilen fonun şirketin bankalardan kullandığı krediler kapsamındaki finansman yükünün azaltılmasında kullanıldığı açıklandı.

ECOGR – VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Nisan’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

EUHOL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

ETILR – Sermaye artırımından elde edilen fonun 29,0 milyon TL’sinin finansal borçların geri ödenmesinde kullanıldığı açıklandı.

ECOGR – Halka arzdan elde edilen fonun 332,2 milyon TL’sinin kredi ödemesinde, 57,9 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

GEDIK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 6 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

GWIND – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 7.300.000 adet paya karşılık 225 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

INVEO & GEDIK – Misyon Yatırım Bankası’nın sermaye artırımının tescil edildiği açıklandı.

KRGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

KZBGY – Güney Ege Otel İşletmeleri’nin tamamının 1 TL bedelle şirket tarafından devralınmasına karar verildiği açıklandı.

LILAK – Şirket ile Öz İplik İş Sendikası arasındaki TİS görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı ve sözleşme imzalandığı açıklandı.

LINK – Ali Gökhan Beltekin tarafından 26.752.649 adet payın Borsa’da satışının gerçekleştirilmesi için hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

LINK – Effective Invest tarafından 26.752.649 adet payın Borsa’da satışının gerçekleştirilmesi için hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

LINK – İhsan Ünal tarafından 26.752.649 adet payın Borsa’da satışının gerçekleştirilmesi için hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

LINK – MIATK tarafından 26.752.649 adet payın Borsa’da satışının gerçekleştirilmesi için hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

LINK – Şirketin, TEXMOD ürünleştirme programı için uygunluk kontrolü başvurusu yaptığı açıklandı.

MNDTR – Selüloz – İş ile şirket arasında devam eden TİS görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

MEPET – Pay geri alım programındaki kaynak tutarının 40 milyon TL’den 80 milyon TL’ye revize edildiği açıklandı.

OYAKC – 10 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

OFSYM – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

ORCAY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 3,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ORCAY – 3 yatırımcı tarafından toplam 309.384 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

PNSUT – 178 gün vadeli 125 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

PRZMA – VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Nisan’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

PENGD – Şirketin, 30,4 milyon euro tutarında iş aldığı açıklandı.

SEGYO – Şirketin, Şeker Kule'de sahip olduğu 26 adet bağımsız bölüm üzerinde bulunan 150 milyon dolar tutarındaki ipoteklerin kaldırıldığı açıklandı.

TNZTP – Cansu Sırma tarafından 282.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TMSN – 92 gün vadeli 600 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

TMSN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB+(tr) seviyesinden BBB – (tr) seviyesine revize edildiği açıklandı.

TSGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 800 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

UMPAS – Şirketin iştiraki Seranova Seramik'in üretim tesisinde üretimin başlangıç tarihinde gecikme olduğu açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

ISGSY – Şirket sermayesinin 85,0 milyon TL’den %487,90 oranında bedelsiz olarak 415,0 milyon TL artışla 500 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

PAY ALIM- SATIM HABERLERİ

EFOR – Pardus Portföy tarafından 3.873.193 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,86’ya geriledi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 562.240 adet pay 8,64 – 8,73 TL fiyat aralığından geri alındı.

GOKNR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 21,48 TL fiyattan geri alındı.

LMKDC – Limak Çimento tarafından 31,96 – 34,00 TL fiyat aralığından 883.269 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %72,78’e yükseldi.

KTSKR – Sınırlı Sorumlu Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından 80,04 TL fiyattan 4.005 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %16,05’e geriledi.

KGYO – Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal tarafından 7,69 TL fiyattan 100.000 adet pay Brh Holding’e devredildiği açıklandı.

KLSYN – Geri alınan 810.000 adet pay 10,35 – 10,53 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 5,9 milyon TL gelir elde edildi.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 42,70 – 42,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

MACKO – Matchzone tarafından 30,64 – 31,64 TL fiyat aralığından 24.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,77’ye yükseldi.

MEPET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 26,04 – 26,94 TL fiyat aralığından geri alındı.

SANEL – Ali Yıldırım tarafından 34,90 – 35,00 TL fiyat aralığından 75.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,98’e yükseldi.

SASA – Bank of America Corporation tarafından 2,42 – 2,43 TL fiyat aralığından 52.336.213 adet alış ve 325.036.727 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,43’e geriledi.

SVGYO – Pardus Portföy tarafından 2.000.000 adet alış ve 10.000.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,92’ye geriledi.

TERA – Geri alınan 51.830.103 adet pay 324,00 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 15,8 milyar TL gelir elde edildi.

VKING – Yaşar Birleşik Pazarlama tarafından 24,00 – 25,20 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,70’e geriledi.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

Kaynak: İnfo Yatırım