24 Mart 2026 tarihli aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre öğleden sonra GENKM paylarında kurumsal ilginin yoğunlaştığı görülüyor.

Saat 14.20 itibarıyla toplamda 80.148.000 TL net girişin yaşandığı tahtada, alıcı tarafının iştahı dikkat çekiyor.

Kaynak: Forinvest

• Alıcı Grubu: Alımların lokomotifi yüzde 27,55 pay ve 1.367.991 lot ile AK Yatırım olurken, piyasanın en çok takip ettiği kurumlardan Bank of America (BofA), 703.998 lot (yüzde 14,18) net alımla ikinci sırada yer aldı.

• Maliyet Analizi: Alıcı tarafındaki ilk 5 kurumun maliyet ortalamasının 14,00 TL bandının hemen üzerinde (yaklaşık 14,09 TL) oluşması, hissenin mevcut fiyat seviyelerindeki gücünü teyit ediyor.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

"TEK TAVAN ADAYI"

11,00 TL halka arz fiyatıyla borsaya "merhaba" diyen GENKM, 13 Mart'ta kâr satışı baskısıyla tavan bozsa da bugün saat 14.20 itibarıyla yüzde 8 yükselişle 14,40 TL seviyelerinden işlem gördü.

Genel endeksteki negatif havaya rağmen son halka arzlar arasında GENKM, "tek tavan adayı" oldu.

SATICI TARAFINDA KİMLER VAR?

Satış tarafında ise Ziraat Yatırım (yüzde 23,29) ve Vakıf Yatırım (yüzde 15,48) başı çekiyor.

Genellikle bireysel yatırımcı ağırlıklı olan bu kurumların satışlarına rağmen kurumsal taraftan gelen güçlü karşılama hissenin dik duruşunu destekliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.