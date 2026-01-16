Küresel otomotiv pazarında rekabet kızışırken, Çin’in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile Ford Motor Company arasında büyük bir iş birliği hazırlığı olduğu öğrenildi. Perşembe günü basına sızan görüşme haberleri sonrası, BYD hisseleri Cuma günü Hong Kong borsasında yükselişe geçti.

HİBRİT MODELLER İÇİN ORTAK ZEMİN

Haberlere göre Ford, yeni nesil hibrit modellerinde kullanılmak üzere BYD’nin gelişmiş batarya teknolojisinden yararlanmak istiyor. İki dev şirket arasındaki müzakerelerin devam ettiği belirtilirken, anlaşmanın henüz nihai şartlara bağlanmadığı ifade ediliyor.

"ABD DIŞI PAZARLAR" FORMÜLÜ

Müzakerelerde öne çıkan en kritik başlık ise lojistik ve siyasi engeller. Washington yönetiminin Çin menşeli otomobil parçalarına uyguladığı yüksek gümrük vergileri nedeniyle, Ford’un bu bataryaları öncelikli olarak ABD dışındaki pazarlarda üretilecek modellerinde kullanması değerlendiriliyor.

ŞİRKETLER İÇİN NEDEN KRİTİK?

Bu olası ortaklık, her iki üretici için de stratejik öneme sahip:

BYD Açısından: Çin ana pazarında artan rekabet ve yavaşlayan satış rakamları sonrası, Ford gibi küresel bir devle yapılacak anlaşma şirket için yeni ve güçlü bir gelir kapısı anlamına geliyor.

Ford Açısından: Elektrikli araçlara (EV) olan talebin yavaşlamasıyla rotasını yeniden hibrit araçlara kıran Ford, BYD sayesinde hem daha düşük maliyetli bataryalara hem de ileri teknolojiye erişim sağlamayı hedefliyor.

PİYASALARDA YANKI BULDU

Haberin duyulmasıyla birlikte teknoloji ve otomotiv hisselerinde hareketlilik yaşandı. Ford’un elektrikli araç modellerini iptal EDIP hibrit stratejisine odaklanacağını açıklamasının ardından gelen bu hamle, piyasa analistleri tarafından "verimlilik odaklı bir geri dönüş" olarak yorumlandı.