Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı stratejik önceliklerinin büyük ölçüde korunduğu belirtildi. Hacim büyümesini desteklemek adına çeşitlendirilmiş coğrafi varlık ve ürün portföyünden yararlanmaya devam edileceği vurgulanırken; disiplinli saha uygulamaları, doğru fiyatlama, optimize edilmiş ürün karması ve etkin iskonto yönetimi odak noktaları olarak öne çıkarıldı.

2026 YILI SATIŞ HACMİ BEKLENTİLERİ

Şirketin 2026 yılı için öngördüğü satış hacmi hedefleri şu şekilde açıklandı:

Konsolide Bazda: Orta-tek haneli hacim büyümesi

Türkiye Operasyonları: Düşük-orta-tek haneli büyüme

Uluslararası Operasyonlar: Yüksek-tek haneli büyüme

Açıklamada ayrıca, satın alınabilirliği koruyarak sürdürülebilir değer yaratma hedefinin altı çizildi.

(AA)