Aralık ayında Kuzey Amerika'da ham çelik üretimi 9,0 milyon ton, yıl genelinde ise 107,4 milyon ton olarak gerçekleşti. Orta Doğu’da aralık üretimi 5,3 milyon ton olurken, yılın tamamında 56,9 milyon ton üretim kaydedildi. Afrika 1,9 milyon tonluk aralık üretimiyle yılı 23,2 milyon ton seviyesinde tamamlarken, Güney Amerika'da üretim aralıkta 3,2 milyon ton, yıl genelinde ise 41,5 milyon ton oldu.

TÜRKİYE'NİN KONUMU VE KÜRESEL İLK 10 ÜRETİCİ

Küresel ham çelik üretiminde ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye'nin de dahil olduğu listede, Çin aralık ayında 68,2 milyon ton, 2025 yılı genelinde ise 960,8 milyon ton üretimle ilk sırada yer aldı.

Hindistan aralıkta 14,8 milyon ton, yıl genelinde 164,9 milyon ton üretim gerçekleştirirken, ABD 6,9 milyon ton ve 82,0 milyon ton üretim yaptı. Japonya'da aralık üretimi 6,6 milyon ton, yıl genelinde 80,7 milyon ton seviyesinde kaydedildi.

Rusya 5,8 milyon tonluk aralık üretimiyle yılı 67,8 milyon ton seviyesinde kapatırken, Güney Kore'de üretim aralıkta 5,2 milyon ton, yıl genelinde 61,9 milyon ton oldu. Almanya 2,7 milyon ton ve 34,1 milyon ton, Brezilya 2,6 milyon ton ve 33,3 milyon ton üretim gerçekleştirdi. İran ise aralık ayında 3,0 milyon ton, 2025 yılı genelinde 31,8 milyon ton ham çelik üretimi kaydetti.