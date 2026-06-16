Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım sektörünün merakla beklediği Mayıs 2026 tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (tarım-ÜFE) sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Veriler, çiftçinin üretim aşamasındaki fiyat artış hızının aylık bazda yavaşladığını ancak yıllık bazda güçlü seyrini koruduğunu gösteriyor.

Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,61 artış kaydedildi. Tarım-ÜFE yıllık yüzde 43,08 arttı.

EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ BALIKÇILIKTA

Tarım-ÜFE’nin alt sektörlerine bakıldığında, mayıs ayında ana sektör gruplarında farklı fiyat hareketleri gözlendi. Bir önceki aya göre (aylık) sektörel değişimler şu şekilde listelendi:

• Tarım ve Avcılık Ürünleri: Yüzde 0,24 artış

• Ormancılık Ürünleri: Yüzde 5,16 artış

• Balık ve Diğer Balıkçılık Ürünleri: Yüzde 7,43 artış

BİTKİSEL ÜRÜNLER GERİLEDİ, HAYVANSAL ÜRÜNLER YÜKSELDİ

Ana grupların aylık bazdaki hareketlerinde bitkisel ve hayvansal üretimdeki zıt kutuplar dikkat çekti. Mevsimsel geçişlerin etkisiyle tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 2,73 azalış yaşandı.

Buna karşın, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünler yüzde 2,32 artarken; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler grubunda yüzde 3,47 artış gerçekleşti.

SEBZE VE KÜMES HAYVANLARI UÇTU

Raporun en çarpıcı noktaları, yıllık ve aylık bazda rekor kıran alt ürün grupları oldu:

• Yıllık Değişimin En Yüksek Olduğu Alt Grup: Yüzde 113,35 artış oranıyla sebze, kavun-karpuz ile kök ve yumrular oldu.

• Aylık Değişimin En Yüksek Olduğu Alt Grup: Bir önceki aya göre yüzde 10,48 artış gösteren canlı kümes hayvanları ve yumurtalar olarak kayıtlara geçti.