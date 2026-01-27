2026 yılının ilk tarımsal destek ödemeleri için geri sayım sürerken, üreticilerin gözü kulağı hem bakanlıktan gelecek ödeme duyurularında hem de yerel projelerde. Mazot, gübre ve yem desteği gibi kalemlerdeki araştırmalar sürerken, tohum desteği projeleriyle çiftçinin maliyet yükü hafifletiliyor.

OCAK AYININ SON DESTEK ÖDEMESİ 30 OCAK’TA BEKLENİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Ocak ayına ilişkin üçüncü ve son tarımsal destek paketini 30 Ocak Cuma günü ülke genelindeki çiftçilerin hesaplarına aktarması bekleniyor. Farklı alt başlıkları barındıran bu ödemenin gerçekleşmesiyle birlikte il ve ilçe tarım müdürlüklerinin sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirme yapılacağı tahmin ediliyor. Üreticiler özellikle mazot ve gübre desteği kalemlerindeki tutarların hesaplara geçmesini heyecanla bekliyor.

KAYSERİ’DE ÜRETİCİYE 197 TON NOHUT VE MERCİMEK DESTEĞİ

Yerel yönetimlerin tarımsal kalkınma hamleleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 ve 2026 dönemini kapsayan dev tohum dağıtımının detaylarını paylaştı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı eliyle yürütülen projede, ilçelere göre dağılım şu şekilde gerçekleşti:

Nohut Desteği: Felahiye’den Yahyalı’ya kadar uzanan geniş bir bölgede toplam 197 ton tohumluk nohut üreticiye ulaştırıldı.

Yeşil Mercimek: Bünyan, Felahiye ve Pınarbaşı ilçelerinde toplam 38 ton yeşil mercimek tohumu toprakla buluşmak üzere teslim edildi.

Buğday ve Fidan: Yeşilhisar’da 27 ton buğday, Pınarbaşı’nda ise 3 bin adet fidan dağıtımıyla tarımsal çeşitlilik desteklendi.

TOPLAM DESTEK TUTARI 12 MİLYON TL’Yİ AŞTI

Belediye tarafından yayımlanan bilgilendirme metnine göre, dağıtılan toplam 262 ton tohum (nohut, yeşil mercimek, buğday) ve 3 bin fidan desteğinin toplam mali karşılığı 12 milyon 526 bin TL olarak açıklandı. Bu desteklerle hem nadas alanlarının daraltılması hem de yerel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

ŞUBAT AYINDA YENİ DUYURULAR YOLDA

Ocak ayının son günlerinde açıklanan bu rakamların ardından, Şubat ayının ilk haftasında da mazot, gübre, fide ve yem desteklerine dair peş peşe yeni duyuruların gelmesi bekleniyor. Üreticiler, e-Devlet üzerinden veya Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) aracılığıyla destekleme durumlarını sorgulayabiliyor.