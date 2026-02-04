Citigroup ekonomistlerine göre, Türkiye'de ocak ayı enflasyon verileri, önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecinin daha zorlu geçeceğine işaret ediyor. Banka analistleri, bu yıl piyasa katılımcılarının dezenflasyonun inandırıcılığını çok daha yakından izleyeceğini değerlendirdi.

"TCMB'NİN ÖNGÖRDÜĞÜNDEN DAHA YAVAŞ İLERLEYEBİLİR"

Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından yayımlanan analiz notunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nin 2026 yılı için yüzde 16 seviyesindeki ara hedefine rağmen, sektörel enflasyon beklentilerinin dezenflasyon sürecinin Merkez Bankası'nın öngördüğünden daha yavaş ilerleyebileceğine işaret ettiği belirtildi.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNDE RİSK BAŞLIKLARI

Analizde, enflasyon beklentilerinin yeniden çıpalanması için yalnızca döviz kurundaki istikrarın yeterli olmayabileceği vurgulandı. Hizmet fiyatlarındaki katılık, gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskılar, giyim enflasyonunda olası geri dönüşler ve olumsuz baz etkisi, başlıca risk unsurları arasında sıralandı.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Citi ekonomistleri Domaç ve Işıklar, mevcut tablo ışığında yıllık enflasyonun 2025 sonundaki yüzde 30,9 seviyesinden yıl sonunda yüzde 24'e gerilemesini beklediklerini, ancak risk dengesinin yukarı yönlü olduğunu ifade etti.

OCAK AYINDA AYLIK ENFLASYON SERT YÜKSELDİ

Salı günü açıklanan resmi verilere göre, ocak ayında aylık enflasyon, aralık ayındaki yüzde 0,9 seviyesinden yüzde 4,8’e yükselerek son bir yılın en yüksek aylık artışını kaydetti. Yıllık tüketici enflasyonu ise aralıktaki yüzde 30,9 seviyesinden yüzde 30,7'ye sınırlı bir gerileme gösterdi.