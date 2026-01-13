Bir madencilik devi tarafından yürütülen ve uzun süredir "sessizce" devam eden arama faaliyetleri, borsaya yapılan resmi bildirimle tüm dünyaya duyuruldu.

Şirket, bağımsız uzmanların denetiminden geçen raporunda, sahadaki toplam altın varlığının 9 milyon onsu aştığını belirtti.

Maliyetler ve revizyonlar düşüldükten sonra net rezerv 7.8 milyon ons olarak kayıtlara geçti.

ONS ALTIN 4.600 DOLAR OLUNCA DEĞERİ KATLANDI

Küresel piyasalarda ons altının 4.600 Dolar seviyelerini test ettiği 2026 yılında, bu keşfin ekonomik büyüklüğü dudak uçuklattı.

Toplam rezervin piyasa değeri 35 milyar dolara ulaşırken, rezerv artışının kaynakları şöyle detaylandırıldı:

• Wadi Al Jaww: Bölgede ilk kez yapılan tahminlerle 3.08 milyon ons altın varlığı tespit edildi.

• Mansourah ve Masarah: Mevcut madenlerde yapılan çalışmalarla yıllık bazda 3 milyon ons ek rezerv eklendi.

• Uruq 20/21 ve Umm Salam: Bu sahalardan toplam 1.67 milyon ons katkı sağlandı.

SADECE ALTIN DEĞİL, YENİ MİNERAL SAHALARI DA BULUNDU

Yapılan keşif sadece mevcut rezervlerin artışıyla sınırlı kalmadı. Toplam 221 kilometreyi bulan ileri düzey sondaj ve haritalama çalışmaları, bölgenin jeolojik potansiyelini yeniden tanımladı:

• Yeni Damarlar: Altın kuşağının merkezinde daha önce haritalanmamış, mineralizasyon açısından zengin yeni alanlar açığa çıkarıldı.

• Mahd Madeni: Mevcut madenin çevresindeki potansiyel kaynak alanının sanılandan çok daha geniş olduğu kanıtlandı.

• Ar Rjum North: Bu sahada ise tamamen yeni bir altın oluşumu tespit edildi.

Enerji devi olarak bilinen Suudi Arabistan'ın, portföyünü değerli metallerle çeşitlendirme stratejisinin (Vizyon 2030) meyvelerini vermeye başladığı ve bu keşfin madencilik hisselerine pozitif yansıyacağı öngörülüyor.

