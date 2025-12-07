Çoğu şirket çalışanlarını motive etmek için yıl sonu ikramiyeleri veya küçük hediye çekleri verirken, siber güvenlik devi ThreatLocker çıtayı "arşa" çıkardı. Şirket, sadece satış rakamlarına değil, "yardımseverliğe" odaklanarak her yıl iki çalışanına lüks otomobillerin anahtarını teslim ediyor.

Amerika merkezli siber güvenlik firması ThreatLocker, kurumsal dünyadaki ödül algısını kökünden değiştiriyor. Şirketin CEO’su Danny Jenkins tarafından başlatılan gelenek kapsamında, her yıl ofisin en yardımsever ve ekip ruhunu en iyi yansıtan iki çalışanına Mercedes-AMG GT 53(piyasa değeri yaklaşık 25 milyon TL) veya GMC Hummer EV gibi piyasa değeri yüz binlerce doları bulan araçlar hediye ediliyor.

"EN ÇOK SATAN" DEĞİL, "EN ÇOK YARDIM EDEN" KAZANIYOR

Bu ödül sistemini diğerlerinden ayıran en önemli özellik, kazanma kriterleri. Genellikle şirketler en yüksek ciroyu yapan satış temsilcisini ödüllendirirken, ThreatLocker’da durum farklı.

CEO Danny Jenkins, geçmişte uyguladıkları "sadece satış odaklı" yarışmaların şirket içinde zehirli bir rekabet ortamı yarattığını ve insanların birbirine yardım etmeyi bıraktığını fark ettiğini belirtiyor. Jenkins bu durumu değiştirmek için stratejisini şöyle açıklıyor:

"Hızlı tempolu bir şirketiz ve hayatta kalmak için birbirimize ihtiyacımız var. Bu yüzden ödülleri, arkadaşlarının işini kolaylaştıran, eğitim veren ve iş birliği yapan 'Siber Kahramanlara' veriyoruz."

Gümüş için uzmanlardan uyarı! "Sahtesini ustası bile ayırt edemiyor"

Kazananlar, yönetim kurulunun kapalı kapılar ardındaki kararıyla değil, çalışanların birbirlerini oylamasıyla belirleniyor. Yani o Mercedes'i kazanmak için sadece patronun gözüne girmek yetmiyor, iş arkadaşlarınızın da gönlünü kazanmanız gerekiyor.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 15 MİLYON TL

Hediye edilen Mercedes-AMG GT 53’ün Türkiye fiyatının yaklaşık 15 milyon TL olduğu düşünüldüğünde, şirketin çalışanlarına sunduğu hediyenin büyüklüğü daha net anlaşılıyor.

MERCEDES'İ KAÇIRANLAR ÜZÜLMÜYOR: 16 KİŞİYE LÜKS TATİL

Büyük ödül olan arabayı az farkla kaçıranlar ise elleri boş dönmüyor. Şirket, oylamada üst sıralarda yer alan yaklaşık 14 ila 16 çalışanını, tüm masrafları şirket tarafından karşılanan lüks bir grup seyahatine gönderiyor.

Geçtiğimiz yıllarda bu "teselli ikramiyesi" kapsamında çalışanlar; İzlanda, Kosta Rika ve Bahamalar gibi egzotik destinasyonlarda tatil yapma şansı buldu.

Sektör temsilcileri isyan etti! "Plaka olmadığı için ceza yazılamıyor"

NEDEN BÖYLE BİR YATIRIM YAPILIYOR?

ThreatLocker, "Zero Trust" (Sıfır Güven) mimarisi üzerine kurulu uç nokta güvenliği sağlayan global bir teknoloji şirketi. Sektördeki yoğun stres ve tükenmişlik sendromuna karşı, bu tip yüksek profilli ödüllerin çalışan sadakatini ve ofis içi dayanışmayı inanılmaz derecede artırdığı gözlemleniyor.

2024 yılında ödüllerini alan çalışanların yaşadığı şaşkınlık ve mutluluk, şirketin sosyal medya hesaplarında viral olurken, pek çok kişi şimdiden ThreatLocker'ın kariyer sayfasını aşındırmaya başladı bile.