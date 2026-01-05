İlan.gov.tr’de yayımlanan resmi duyuruya göre İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Fikret Tayfun Demirören’in şahsi iflasına hükmetti. Kararın ardından iflas tasfiye işlemleri, İstanbul 3. İflas Müdürlüğü tarafından yürütülmeye başlandı.

Mahkemenin kararı yalnızca şahsi iflasla sınırlı kalmadı. Demirören’e ait olan Mikare Gayrimenkul Ticari ve Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi hakkında da iflas kararı verildi.

SÜRECE GİDEN YOL: "KARŞILIKSIZ ÇEK" KRİZİ

Fikret Tayfun Demirören'in mali darboğaza girdiğine dair sinyaller, geçtiğimiz yıllarda yaşanan "karşılıksız çek" davalarıyla ortaya çıkmıştı. İflas kararına giden süreçte yaşanan hukuki gelişmeler şöyleydi:

• Yüklü Miktarda Karşılıksız Çek: Kesinleşen mahkeme kararlarına göre Demirören, 10 Ocak 2024 tarihinde 43 milyon 700 bin TL, 5 Şubat 2024 tarihinde ise 22 milyon 770 bin TL tutarında karşılıksız çek kullandı.

• Adli Para Cezası: Alacaklıların açtığı davalar sonucunda, 22 Kasım 2024 tarihinde kesinleşen kararlarla Demirören'e toplam 66 milyon 770 bin TL adli para cezası kesildi.

• Tutuklama ve Tahliye: Bu süreçte hakkında yakalama kararı çıkarılan Demirören, 15 Şubat 2025 tarihinde tutuklanmış, ancak bir gün sonra, 16 Şubat 2025'te hakkında tahliye kararı verilmişti.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Mahkemenin verdiği iflas kararıyla birlikte, hem Fikret Tayfun Demirören'in şahsi mal varlığı hem de Mikare Gayrimenkul şirketi üzerindeki tasarruf yetkisi İflas Müdürlüğü'ne (iflas masası) geçti.

Önümüzdeki günlerde alacaklıların daveti ve borç tasfiyesi sürecinin takvimi belirlenecek.

FİKRET TAYFUN DEMİRÖREN KİMDİR?

Fikret Tayfun Demirören, Türkiye'nin önde gelen sanayi ve medya gruplarından biri olan Demirören Holding'in yönetim kurulu üyesi ve Demirören ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden biridir.

Babası Demirören Holding'in kurucusu merhum Erdoğan Demirören'dir. Annesi Tülin Demirören'dir. Fikret Tayfun Demirören, eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve şu anki Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Yıldırım Demirören ile Meltem Demirören Oktay'ın kardeşidir. Ailenin en küçük oğludur.

Aile şirketinde aktif rol almaktadır. Enerji (Total, M Oil), medya (Hürriyet, Kanal D, CNN Türk), gayrimenkul ve şans oyunları (İddaa) gibi dev sektörlerde faaliyet gösteren Demirören Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Aile şirketi dışındaki ticari faaliyetlerini kendi kurduğu şirketler üzerinden yürütmektedir. Son iflas haberiyle gündeme gelen Mikare Gayrimenkul Ticari ve Sınai Yatırımlar A.Ş. kendisine ait bir şirkettir.

Geçmiş yıllarda, ağabeyi Yıldırım Demirören'in Beşiktaş JK başkanlığı döneminde ve sonrasında kulüp ile ilgili süreçlerde adı geçmiş, Beşiktaş camiasının içinden gelen bir isim olarak tanınmıştır.

MALİ KRİZLERLE GÜNDEMDEYDİ

Ağabeyi Yıldırım Demirören kadar medyanın ön planında yer almayan, daha geri planda durmayı tercih eden bir iş insanı profili çizmiştir.

Eğitimini yurt dışında tamamladığı bilinmektedir (Genellikle ABD'de eğitim görmüştür). 2003 yılında Reyhan Demirören ile evlenmiştir.

Fikret Tayfun Demirören, son dönemde ticari başarılarından ziyade yaşadığı mali krizlerle gündeme gelmiştir.

Karşılıksız çek iddiaları nedeniyle hakkında davalar açılmış, kısa süreli bir tutukluluk süreci yaşamıştır.

Ocak 2026 itibarıyla mahkeme kararıyla hem şahsının hem de şirketi Mikare Gayrimenkul'ün iflasına karar verilmiştir. Bu durum, Demirören ailesi içinde kamuoyuna yansıyan en büyük mali krizlerden biri olarak kayıtlara geçmiştir.