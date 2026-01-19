Türk havacılık sektörü, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen büyüme hikayesini sürdürüyor. Sektörün en önemli oyuncularından biri olan TAV Havalimanları, uluslararası analiz raporlarında "yıldız" gibi parlamaya devam ediyor. Son olarak HSBC, yayınladığı analiz notuyla TAVHL hisseleri için beklentilerini yükselttiğini duyurdu.

Hedef fiyatta belirgin artış HSBC analistleri, TAV Havalimanları için daha önce belirledikleri hedef fiyatı, şirketin güçlü finansal performansını ve gelecek projeksiyonlarını göz önünde bulundurarak revize etti. Banka, hisse için "Al" tavsiyesini korurken, yeni hedef fiyatıyla yatırımcılara ciddi bir prim potansiyeli sunduğuna işaret etti.

Raporun arkasındaki itici güçler neler? HSBC'nin bu iyimser tablosunun arkasında birkaç temel faktör yatıyor:

Antalya ve Almatı etkisi: Şirketin amiral gemisi olan Antalya Havalimanı ve Kazakistan'daki Almatı Havalimanı'nın beklentilerin üzerindeki performansı gelirlere doğrudan yansıyor.

Yolcu sayılarında rekor beklentisi: 2026 turizm sezonuna dair gelen ön veriler ve dış hat yolcu trafiğindeki artış, havalimanı işletme gelirlerini yukarı çekiyor.

Maliyet yönetimi: TAV'ın operasyonel giderlerini kontrol altında tutma başarısı, net kâr marjının korunmasını sağlıyor.

Borsa İstanbul yatırımcısı için ne anlama geliyor? TAVHL, BIST 100 endeksinin lokomotif hisselerinden biri olarak kabul ediliyor. HSBC gibi küresel bir kurumun hedef fiyat yükseltmesi, yabancı yatırımcıların hisseye olan ilgisini artırabileceği gibi yerli yatırımcılar için de "güven tazeleyen" bir gelişme olarak yorumlanıyor. Özellikle turizm sezonu yaklaşırken gelen bu haber, havacılık kağıtlarındaki hareketliliği tetikleyebilir.

Uzman uyarısı: Aracı kurumların hedef fiyatlarının birer "tahmin" olduğu ve piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır.