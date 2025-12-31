Verilere göre söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 6,3 artarak 7 milyar 508 milyon dolardan, 7 milyar 982 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Kasım ayında yüzde 74,8 iken, 2025 Kasım ayında yüzde 73,8'e geriledi.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,3 artarak 22 milyar 536 milyon dolar, ithalat yüzde 2,6 yükselerek 30 milyar 518 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak, 7 milyar 982 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Kasım 2024'te yüzde 74,8 iken, geçen ay yüzde 73,8 olarak belirlendi.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 12,6 ARTTI

Ocak-kasım döneminde de ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 247 milyar 23 milyon dolar, ithalat yüzde 5,7 yükselişle 329 milyar 698 milyon dolar oldu.

Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı, yüzde 12,6 artışla 82 milyar 674 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak-Kasım 2024 döneminde yüzde 76,5 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 74,9'a geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, kasımda yüzde 3,2 artarak 20 milyar 740 milyon dolardan 21 milyar 396 milyon dolara çıktı. Kasımda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 6 artarak 21 milyar 930 milyon dolardan 23 milyar 250 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, kasımda 1 milyar 854 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi, yüzde 4,6 artarak 44 milyar 647 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92 olarak kayıtlara geçti.