Otomotiv sektöründe üretim ve ihracat rakamları takip edilirken, aracı kurumlardan gelen HEDEF fiyat güncellemeleri yatırımcıların odağına yerleşti. 27 Ocak itibarıyla raporunu sunan HSBC, sektörün lokomotif hisselerinde potansiyel artışa işaret etti.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

DOĞUŞ OTOMOTİV (DOAS): HEDEF 260 TL’YE ÇIKTI

HSBC, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. için daha önce 200,00 TL olan hedef fiyatını 260,00 TL’ye yükseltti. Hissenin son işlem fiyatı olan 234,90 TL göz önüne alındığında, yeni hedef fiyat yaklaşık %10,68 oranında bir prim potansiyeline işaret ediyor. Banka, yükselişe rağmen hisse için "Tut" tavsiyesini sürdürerek yatırımcılara temkinli iyimserlik mesajı verdi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

FORD OTOSAN (FROTO): "AL" SİNYALİ GÜÇLENDİ

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. için hazırlanan raporda ise daha iddialı bir tablo çizildi. HSBC, FROTO hisseleri için hedef fiyatını 120,00 TL’den 130,00 TL’ye çekti.

Son Fiyat: 107,80 TL

Prim Potansiyeli: Yüzde 20,59

Tavsiye: Al

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.