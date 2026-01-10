Küresel piyasalarda doğalgaz fiyatları sert satışlarla Kasım 2024’ten bu yana en düşük seviyelere gerilerken, gözler Türkiye’de konut ve sanayi tarifelerine çevrildi. Ancak uluslararası fiyatlardaki düşüş, Türkiye’de doğrudan ve hızlı bir indirim anlamına gelmiyor.

Türkiye, doğalgazı büyük ölçüde uzun vadeli kontratlar ve petrol endeksli anlaşmalar üzerinden temin ediyor. Bu nedenle spot piyasalardaki sert düşüşler, iç piyasa fiyatlarına gecikmeli ve sınırlı yansıyor. Ayrıca BOTAŞ’ın uyguladığı tarifeler yalnızca maliyetlere değil, kur, sübvansiyon politikası, bütçe dengesi ve enerji stratejilerine göre belirleniyor.

Uzmanlara göre küresel fiyatların uzun süre düşük kalması halinde, özellikle sanayi tarifeleri ve elektrik üretiminde kullanılan gaz fiyatları tarafında indirim alanı oluşabilir. Ancak konut tarafında fiyatlar, enflasyon, kamu maliyesi ve sübvansiyon dengeleri nedeniyle kısa vadede otomatik bir düşüşe girmek zorunda değil.

Özetle, küresel doğalgazdaki sert gerileme Türkiye açısından maliyet baskısını azaltan pozitif bir gelişme olsa da, bunun faturalara yansıması zaman, politika tercihi ve bütçe koşullarına bağlı olacak.