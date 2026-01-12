Ekonomik ve finansal kararlarını şekillendirmek isteyen milyonlarca kişi, iç ve dış piyasadaki hareketliliği yakından takip ediyor. Haftanın açılış gününde döviz kurlarındaki değişimler, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Peki, 1 dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar? İşte 12 Ocak 2026 sabah saatleri itibarıyla canlı rakamlar...

DOLAR/TL BUGÜN NE KADAR?

Haftanın ilk gününde dolar kurunda hareketlilik sürüyor. Saat 07:21 itibarıyla dolar fiyatları şu şekilde:

Dolar Alış: 43,12 TL

Dolar Satış: 43,14 TL

EURO/TL BUGÜN NE KADAR?

Euro, küresel piyasalardaki seyrine paralel olarak TL karşısında şu seviyelerde işlem görüyor:

Euro (Satış): 50,34 TL

Euro (Alış): 50,30 TL