Ekonomik kararlar ve finansal planlamalar üzerinde doğrudan belirleyici olan döviz kurları, haftanın ikinci işlem gününde de yakından takip ediliyor. Özellikle "Dolar bugün kaç TL?" ve "Euro ne kadar oldu?" soruları, arama motorlarında en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor.

DÖVİZ KURLARINDA SON RAKAMLAR

13 Ocak 2026 Salı günü saat 07:15 itibarıyla İstanbul serbest piyasada döviz kurları şu seviyelerden işlem görüyor:

Dolar/TL: Alış 43,1453 TL, Satış 43,1598 TL

Euro/TL: Satış 50,3847 TL

Euro/Dolar Paritesi: 1,1666 seviyelerinde dengelenmiş durumda.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR

Dövizdeki hareketliliğin yanı sıra altın piyasası da tarihi zirvelerine yakın bir seyir izliyor. Küresel jeopolitik riskler ve ABD enflasyon verilerine odaklanan piyasalarda güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın: 6.372,79 TL

Çeyrek Altın: 10.523,00 TL

Cumhuriyet Altını: 41.929,00 TL

Ons Altın: 4.596,00 Dolar

PİYASA ANALİZİ

Uzmanlar, döviz kurlarındaki yatay seyir ile altındaki yukarı yönlü ivmenin temelinde küresel siyasi gerginliklerin ve merkez bankalarının faiz politikalarının yattığını belirtiyor. Özellikle iç piyasada doların 43 TL barajının üzerindeki kalıcılığı, ithalat ve maliyet kalemleri açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.