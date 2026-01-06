İşte 6 Ocak 2026 saat 07.13 itibarıyla serbest piyasada dolar, euro ve sterlin fiyatlarındaki son durum:

Dolar

Alış: 43,03 TL

Satış: 43,06 TL

Euro

Alış: 50,51 TL

Satış: 50,58 TL

Sterlin

Alış: 58,36 TL

Satış: 58,44 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.