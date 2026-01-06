Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde doğrudan etkisi bulunan döviz kurlarındaki hareketlilik, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılın ilk haftasında arama motorlarında en çok merak edilen "1 dolar kaç TL?" ve "Euro bugün ne kadar?" soruları, piyasaların güne nasıl başladığını gözler önüne seriyor.
İşte 6 Ocak 2026 saat 07.13 itibarıyla serbest piyasada dolar, euro ve sterlin fiyatlarındaki son durum:
Dolar
Alış: 43,03 TL
Satış: 43,06 TL
Euro
Alış: 50,51 TL
Satış: 50,58 TL
Sterlin
Alış: 58,36 TL
Satış: 58,44 TL
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.