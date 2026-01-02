Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde doğrudan etkisi bulunan döviz kurlarındaki hareketlilik, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılın ilk haftasında arama motorlarında en çok merak edilen "1 Dolar kaç TL?" ve "Euro bugün ne kadar?" soruları, piyasaların güne nasıl başladığını gözler önüne seriyor.
İşte 2 Ocak 2026 Cuma sabahı itibarıyla serbest piyasada dolar ve Euro fiyatlarındaki son durum:
Dolar/TL paritesi, sabah saat 07:13 itibarıyla alış ve satış fiyatlarında şu seviyelerden işlem görüyor:
Dolar Alış: 43,0047 TL
Dolar Satış: 43,0325 TL
EURO/TL'DE GÜNCEL SEVİYE
Avrupa para birimi Euro ise aynı dakikalarda Türk Lirası karşısında şu seviyede seyrediyor:
Euro: 50,6995 TL
STERLİN
Alış: 58,00 TL
Satış: 58,10 TL
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yerel ekonomik verilerin etkisiyle döviz kurlarındaki hareketliliğin gün boyu sürmesi bekleniyor.