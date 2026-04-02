Ekonomistler, enflasyon verilerinin açıklanması öncesinde piyasada temkinli bir bekleyişin hakim olduğunu vurguluyor.

Özellikle Fed'in faiz politikasına dair sinyaller ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin altın fiyatlarındaki "güvenli liman" talebini canlı tuttuğu belirtiliyor.

Haftanın dördüncü işlem gününde dolar ve euro, dar banttaki hareketini sürdürüyor. Saat 07:15 verilerine göre serbest piyasada kurlar şu şekilde şekillendi:

• Dolar/TL: Güne 44,50 seviyesinden başlangıç yapan dolar, yatay seyrini koruyor.

• Euro/TL: Avrupa para birimi euro ise aynı dakikalarda 51,67 TL bandında alıcı buluyor.